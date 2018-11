Ascolti | record stagionale per Tu si que vales

Eleonora Daniele da record : Storie Italiane leader d’Ascolti : Storie Italiane vola: nuovo record d’ascolti per Eleonora Daniele Non si ferma il successo di Storie Italiane, il fortunato programma della tarda mattinata di Rai1 condotto brillantemente da Eleonora Daniele, che nella puntata di ieri, venerdì 9 novembre 2018, l’ultima della settimana, ancora una volta ha sfiorato il 20% di share confermandosi leader d’ascolti nella sua fascia oraria. A seguire Storie Italiane di Eleonora ...

Italia Si : Marco Liorni cambia orario dopo il record d’Ascolti : Italia Si: Marco Liorni da sabato 10 novembre cambia orario cambiamenti in vista in quel di Italia Si, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1, ideato e condotto da Marco Liorni, che dopo i primi due mesi di messa in onda si sposta in una nuova fascia oraria, anche se solo temporaneamente. Da sabato 10 novembre, quindi da dopodomani, il programma dell’ex conduttore de La vita in diretta andrà in onda, infatti, in formato ridotto e ...

Ascolti TV | Sabato 3 novembre 2018. Record per Tú sí que vales (30.21%) - Portobello cala al 16.82% : De Filippi, Mammucari, Scotti Su Rai1 il secondo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.475.000 spettatori pari al 16.82% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share (qui gli Ascolti di 7 giorni fa). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari ...

Italvolley - record di Ascolti : 6 - 3 milioni di italiani incollati alla tv per Egonu e compagne : Numeri che molto raramente vengono raggiunti da sport diversi dal calcio, in particolare da quelli al femminile: le migliori performance di Tania Cagnotto, ad esempio, avevano sfiorato quota cinque ...

Domenica in record d'Ascolti - Barbara D'Urso 'costretta' a fare questo post su Instagram : ecco i dati auditel : Da quando Mara Venier e Barbara D'Urso hanno definitivamente abbandonato la diplomazia per fronteggiarsi a colpi di ascolti , curve, frecciatine e ringraziamenti, il lunedì mattina è diventato di ...

Ascolti TV | Domenica 14 ottobre 2018. La Nazionale vince con il 33.7% - Victoria al 7%. Record per Domenica In (19.2%-18.5%) : Polonia-Italia (da Facebook) Su Rai1 l’incontro della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.877.000 spettatori (7.3%) e Instict è stato la scelta di 1.359.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - flop Nations League (7.5%). Record Uomini e Donne con Temptation (25.9%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

Temptation Island Vip : record di Ascolti per la puntata finale : ... "Cristiano Ronaldo? Stupita dalle accuse" - LEGGI Con la puntata di ieri ha ottenuto ancora una volta il primo posto nei trend topic italia e il secondo nei trend topic mondo e risulta il programma ...

Temptation Island Vip 2018 - ultima puntata/ Ascolti record : Uomini e Donne svelerà cosa è successo alle coppie : Temptation Island Vip 2018, ultima puntata. Valeria Marini e Sossio Aruta rubano la scena: è boom di Ascolti su Canale 5 e anche di interazioni sui social(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:18:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 9 ottobre 2018. Temptation Island Vip chiude al 22.4% - Proietti in risalita (17.3%). Virginia Raffaele 0.6% - Gruber da record (8.4%) infilza la Palombelli (5.3%-5.1%) : Temptation Island Vip - Valeria Marini e Ivan Gonzalez Nella serata di ieri, Martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.669.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su ...

Ascolti di Doctor Who 11 da record - il pubblico femminile approva il Dottore di Jodie Whittaker : Un record gli Ascolti di Doctor Who 11. Il debutto di Jodie Whittaker come nuovo Dottore nella serie sci-fi ha conquistato, in totale, più pubblico rispetto al primo episodio in cui sono apparsi rispettivamente Peter Capaldi, Matt Smith e David Tennant. Nel particolare, secondo i media britannici e BBC One, la première dell'undicesima stagione è stato l'episodio più visto negli ultimi dieci anni della serie. The Woman Who Fell To Earth ha ...

Mondiali volley 2018 – L’Italia saluta la competizione - ma gli Ascolti sono ancora da record : Nonostante l’eliminazione sono stati ancora una volta moltissimi gli spettatori in tv con un totale di 2milioni 376mila ed uno share del 10.5% La Nazionale Italiana è stata estromessa ieri sera dalla corsa alle semifinali dei Campionati del Mondo. Non è bastato infatti il 3-2 contro la Polonia che, vincendo il primo set, aveva di fatto eliminato la formazione tricolore. Il PalaAlpitour, vestito a festa con 12mila spettatori ha spinto ...

Ascolti Tv 25 settembre : nuovo record per Temptation Island - battuta Rai Uno : Arrivano i dati auditel della prima serata di ieri 25 settembre 2018. A scontrarsi sono state la fiction 'Una pallottola nel cuore' e il docureality Temptation Island Vip. A trionfare nel prime time è stato il programma condotto da Simona Ventura che ha convinto 3,99 milioni di persone. Un successo in prima serata i cui numeri superano di gran lunga lo share della puntata d'esordio della scorsa settimana e segnano un nuovo record ...