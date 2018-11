Aretha Franklin | venduti all' asta gli abiti usati nei suoi spettacoli

Aretha Franklin - il ricordo commosso di Elton John : ‘L’anno scorso mi ha scioccato’ : In occasione del consueto discorso al galà annuale della sua fondazione che si occupa di sostenere i malati di AIDS e i sieropositivi, Elton John ha ricordato con commozione l’amica Aretha Franklin, scomparsa quest’anno dopo una lunga lotta con il cancro, che proprio dodici mesi fa, in occasione del galà 2017, si era esibita in pubblico per l’ultima volta, facendo piangere come un bambino proprio Elton. “Ci ha regalato ...

Amazing Grace : esce il documentario su Aretha Franklin girato nel 1972 : Condividerlo con il mondo è un onore. I fan rimarranno a bocca aperta e capiranno ancora di più il suo genio e il suo personaggio'. Muse: il Simulation Theory World Tour 2019 fa tappa in Italia - ...

L'omaggio ad Aretha Franklin e il cantautorato di Gaber - Tenco e Carosone : Da una parte la tradizione d'autore italiana, dall'altra un omaggio a una delle più grandi voce della storia del rock. Alla tradizione stasera e domani ci pensa l'attore napoletano Enzo Moscato: con ...

X Factor - Sherol l'impiegata romana con la voce da brividi : 'E' la reincarnazione di Aretha Franklin' : Per lei Manuel Agnelli ha rotto persino il regolamento. Sherol Dos Santos, 21 anni, romana di origine capoverdiana, una voce soul da far venire i brividi, è tra le vere rivelazioni di questa edizione ...

«Tale e Quale Show 2018» : il trionfo commovente di Roberta Bonanno-Aretha Franklin : Sylvie Vartan - Matilde BrandiNek - Antonio MezzancellaGrace Jones - Vladimir LuxuriaTommaso Paradiso - Mario ErmitoFranco Califano - Massimo Di CataldoJennifer Lopez - Guendalina TavassiCristiano Malgioglio - Antonella EliaAretha Franklin - Roberta BonannoJovanotti - Giovanni VerniaAfric Simone - Andrea AgrestiAnna Oxa - Alessandra DrusianMichael Bublè - Raimondo TodaroIl ricordo è troppo fresco, brucia come una ferita non del tutto ...

Tale e Quale Show 2018 : Roberta Bonanno imita Aretha Franklin VIDEO : 5Roberta Bonanno ha imitato Aretha Franklin nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Roberta Bonanno imita Aretha Franklin Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti ...

Funerali Aretha Franklin : pastore tocca seno di Ariana Grande - poi si scusa (VIDEO) : Il pastore Charles H Ellis III, durante il funerale di Aretha Franklin, ha involontariamente cosi sostiene lui stesso sfiorato il seno della popstar Ariana Grande. Durante la celebrazione, il pastore ha infatti messo il suo braccio attorno ad Ariana, toccandola sul seno [VIDEO]davanti alla platea dei partecipanti alla cerimonia. Il gesto è stato immortalato da tantissimi fan e fotografi, finendo poi direttamente sui social, dove è partita una ...

Funerali show per Aretha Franklin : 20.38 Detroit e il mondo intero in diretta in live streaming hanno dato l'ultimo addio alla Queen of Soul con una cerimonia contrassegnata da performance musicali, alla quale sono intervenuti anche Bill Clinton e Hillary Clinton. In migliaia nel Greater Grace Temple, lo stesso dove nel 2005 si svolsero le esequie dell'attivista dei diritti civili Rosa Parks, per rendere l'ultimo omaggio alla Franklin.

Aretha Franklin - la camera ardente/ Foto nella bara - Ariana Grande canterà al suo funerale : A Detroit è stata allestita la camera ardente di Aretha Franklin. La salma è in una bara d'orata, tutto è perfetto per la regina del soul che indossa un abito rosso(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:48:00 GMT)