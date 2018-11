App store per Android alternativi a Play Store | ecco i migliori

Cupertino ama Parigi - il nuovo Apple Store Champs-Élysées apre il 18 novembre - : Si tratta di lezioni con gli artisti che sono stati selezionati per le decorazioni delle vetrate del negozio e sessioni di musica con Songe e Myd oltre a due spettacoli musicali. Contestualmente ...

App oroscopo infette nello store - home banking a rischio - : L'oroscopo è tra le manie più prolifere, nonostante l'avvento della scienza moderna, ancora tantisime persone credono che la posizione e il moto delle stelle possa influenzare la propria giornata e ...

Today at Apple : andare a lezione negli Apple Store : Today at Apple è un programma di training dedicato agli utenti meno nerd che vogliono comunque conoscere nel dettaglio il funzionamento delle tecnologie celate nei prodotti Apple. Questo argomento, sebbene passato in sordina, è stato leggi di più...

Spettacolare il primo Apple Store in Thailandia a Bangkok - le foto di Apple - : ... la nostra linea completa di prodotti, i nostri dipendenti fenomenali, il servizio e il supporto amati dai clienti Apple in tutto il mondo». Collegato al centro commerciale Iconsiam, una struttura ...

Amazon Alexa Approda sul Microsoft Store di Windows 10 : La UWP di Alexa trapelata in alcune indiscrezioni risalenti al mese scorso è stata adesso ufficialmente rilasciata sul Microsoft Store. Questo significa che l’assistente AI di Amazon può essere installato tranquillamente in qualunque PC o tablet Windows 10 non essendo più un’esclusiva di alcuni OEM. Tuttavia la limitazione linguistica rimane tuttora poichè, per utilizzarlo, è necessario impostare come paese di Windows gli Stati Uniti ...

Trovata sul Google Play Store un’App bancaria falsa : Trend Micro ha trovato una finta applicazione bancaria sul Google Play Store il 22 ottobre, come parte di uno schema rivolto agli utenti di lingua spagnola L'articolo Trovata sul Google Play Store un’app bancaria falsa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Serie 4 GPS disponibili negli store TIM : Il portafoglio di prodotti di TIM si è arricchito con due nuovi device capaci di stuzzicare la curiosità di tanti appassionati di tecnologia: Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Serie 4 GPS L'articolo Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Serie 4 GPS disponibili negli store TIM proviene da TuttoAndroid.

Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tanti App e giochi Android : Sono più di 55 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 33 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la settimana? L'articolo Le pagine del Play Store si arricchiscono di offerte su tanti app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

L’instore tour per Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà - 2 Appuntamenti a Roma e Milano : Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà arriva in tutti i negozi e in digitale il 30 novembre. Quattro le versioni in programma, due gli eventi speciali che si terranno rispettivamente a Roma e Milano. Raffaella Carrà entra nelle case degli italiani a ridosso del periodo natalizio per proporre canzoni a tema Natale e lo fa in quattro versioni differenti tra le quali una versione LP e una versione SuperDeluxe oltre alla deluxe e alla ...

Irresistibili 40 pacchetti sticker WhastApp : link download sul Play Store e iTunes : Sono alla portata di tutti o quasi i nuovi sticker WhatsApp, gli adesivi che hanno fatto la loro comparsa nell'applicazione di messaggistica solo a fine ottobre e che già impazzano nelle chat singole e di gruppo. Sulla lentezza della distribuzione della nuova funzionalità ci siamo già soffermati, mettendo in risalto i consigli utili per velocizzare il rilascio degli sticker WhatsApp appunto. Tra i suggerimenti forniti, nel caso ancora la ...

Apple store rifiutato a Stoccolma nella più antica piazza pubblica della città : Stoccolma è l’ultima città, dopo Melbourne, a respingere i piani del colosso tecnologico Apple per l’apertura di un nuovo negozio. Quello che Apple definisce il suo concetto di “piazza della città”, progettato da Foster + Partners, è stato denunciato come tentativo di leggi di più...

Google Play Store - rilevati virus all’interno di 8 Applicazioni : Stando a quanto riportato da ESET, azienda creatrice del famoso antivirus NOD32, è stato scovato un nuovo virus che attacca smartphone e tablet con sistema operativo Android. Il virus sembra essere presente all’interno di 8 leggi di più...

Apple - su App store per Mac rimosse 11 categorie di applicazioni : Molti utenti hanno notato nelle scorse ore che su Mac App Store le categorie di applicazioni sono diminuite drasticamente. Prima che Apple le rimuovesse erano presenti 21 categorie di app, tra cui Finanza, Viaggi, Stili leggi di più...

App Cloner è stata rimossa dal Google Play Store : Nelle scorse ore App Cloner è stata rimossa dal Google Play Store, probabilmente in quanto ritenuta un'applicazione che viola le norme dettate da Google L'articolo App Cloner è stata rimossa dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.