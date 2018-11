Annunziata a Bonafede | Sono più puttana o pennivendola?

Lucia Annunziata al Ministro Bonafede : "Sono più pennivendola o più put*ana?" : Lucia Annunziata la tocca piano e, pronti via, mette subito a suo agio il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “Io come giornalista sarei definita da lei più una pennivendola o una puttana?”.Quella della giornalista durante l’ultima puntata di Mezz’ora in più è una risposta provocatoria ai recenti attacchi del Movimento Cinque Stelle, scagliatosi contro la stampa dopo l’assoluzione di Virginia Raggi dall’accusa di falso documentale ...