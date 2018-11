Andrea Bocelli | «Il segreto per un matrimonio felice è in camera da letto»

Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only : testo e video del nuovo singolo con la versione italiana Qualcosa più dell’oro : Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only: il duetto è il nuovo singolo estratto dall'album Sì del tenore italiano ed è disponibile anche in radio da oggi, venerdì 9 novembre. Andrea Bocelli torna in radio con If Only, il duetto straordinario con Dua Lipa, neo vincitrice degli MTV Europe Music Awards 2018 come Miglior Artista Pop dell’anno. In occasione del duetto con Bocelli, per la prima volta, Dua Lipa ha cantato in italiano cimentandosi con la ...

Andrea Bocelli : gli affari del tenore «multinazionale» da 40 milioni di dollari : ...fondazione che nel 2017 ha raccolto proventi per circa 6 milioni ed erogato più di 4 milioni in progetti di sostegno che hanno raggiunto una platea di oltre 650mila beneficiari in giro per il mondo. ...

Andrea Bocelli e Dua Lipa : è uscito il video ufficiale di “If Only” : Un video stellare! The post Andrea Bocelli e Dua Lipa: è uscito il video ufficiale di “If Only” appeared first on News Mtv Italia.

“Che tempo che fa” – Quinta puntata del 28 ottobre 2018 – Mara Venier - Lilli Gruber - Andrea Bocelli tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quinta puntata del 28 ottobre 2018 – Mara Venier, Lilli Gruber, Andrea Bocelli tra gli ...

Andrea e Matteo Bocelli a Che tempo che fa. Il figlio : “Non osavo cantare davanti a mio padre”. E lui : “Ha talento” : Andrea Bocelli ospite, insieme al figlio Matteo, a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, dopo l’esibizione del suo ultimo singolo Fall On Me tratto dall’album Sì, ha raccontato diversi aneddoti di vita familiare. Sulla professione da cantante del figlio – che vanta anche qualche esperienza come modello al fianco di Jennifer Lopez – lo stesso Matteo ha confessato: “Non osavo cantare davanti a mio padre” e il tenore ha allora ...