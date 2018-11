Ancora degrado a Roma

Bongiorno punge Ancora Raggi : "Degrado ovunque - ma non mi candido a sindaco di Roma" : "Io non ho né dato disponibilità a candidarmi sindaco di Roma, né ho voglia di farlo, perché allo stato sono ministro e ho tantissimo lavoro da fare. Se me lo proponessero direi no, grazie. So cosa posso e cosa non posso fare, cosa voglio fare". Il ministro della P.A., Giulia Bongiorno, intervistata da maria latella su Sky Tg24 non risparmia però nuove frecciate al sindaco Virginia Raggi per il degrado della ...