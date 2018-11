Ancona | stuprata ripetutamente da un nigeriano | pittbull aizzato contro gli agenti

Blastingnews

(Di domenica 11 novembre 2018) Il caso Desirée ha colpito molto l'opinione pubblica per la brutalita' con la quale gli aguzzini si sono approfittati di lei. Ora adè emerso un caso molto simile. Undi 37 anni è stato arrestato per lo stupro di una ragazza italiana con problemi di droga, i fatti sono avvenuti 4 giorni fa ma la notizia è emersa solo oggi. All'africano sono state messe le manette ai polsi per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata, oltre che per la cessione aggravata di sostanze stupefacenti., ragazza italianadiverse volte in cambio di droga Un nuovo orrore, avvenuto ancora una volta all'interno di una casa occupata da nigeriani. Lo stupro, secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuto tra le 10 e le 15 volte nel corso di alcuni mesi. Il 6 novembre scorso quando i poliziotti della squadra Mobile hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento dei ...