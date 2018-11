Ancelotti e il suo Napoli senza dogmi | libero e democratico

Napoli - Ancelotti “ringrazia” Sarri : “il suo lavoro è stato fondamentale” : Napoli, Ancelotti ha reso i dovuti meriti a Maurizio Sarri, il quale gli ha lasciato una squadra d’alto livello nelle mani “Il terreno non era solo ben arato, c’era già un’erba rigogliosa: il lavoro che ha fatto Sarri è stato di fondamentale importanza“. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, in una intervista che andrà in onda alle 15.00 su Dazn di Diletta Leotta, parlando del suo predecessore ...

Mertens è attaccante - con i suoi gol ha convinto Ancelotti : Questione di numeri Abbiamo parlato diverse volte di Dries Mertens, negli ultimi giorni. Impossibile non celebrare un periodo di forma così scintillante, dei contenuti tecnici così esaltanti. Appena dopo Napoli-Empoli, questo era stato uno dei commenti sull’attaccante belga, e sulla sua intesa con Insigne: Prima dell’inizio dell’era-Ancelotti, una delle perplessità maggiori faceva riferimento a Mertens, alla sua interpretazione del ruolo ...

Napoli - Ancelotti pronto a sfidare nuovamente il suo passato : “Sappiamo cosa fare” : Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato dell’ormai imminente partita contro il Psg nella classica conferenza stampa della vigilia: “Il gruppo sta bene, abbiamo recuperato al meglio dopo la gara di venerdì. Sappiamo l’importanza del match e il valore dell’avversario ma anche quello che dobbiamo fare, l’ambiente è carico nel modo giusto e cercheremo di fare il meglio”. Si tratta di una partita ...

In estate Mertens era sul punto di lasciare Napoli ma poi una telefonata cambiò tutto. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , il belga era in procinto di andare via ma Ancelotti alzò il telefono e lo convinse a restare. Nella telefonata il tecnico disse che lo voleva al centro del suo progetto.

Ancelotti contro il suo passato : la Roma nella tana del Napoli : Roma – Test probante per la Roma di Eusebio Di Francesco. Alle 20.30 odierne i suoi ragazzi faranno visita al Napoli del grande ex Carlo Ancelotti, per la gara numero 10 della massima divisione calcistica italiana. Dopo il trionfo ottenuto in Champions i giallorossi cercano il riscatto anche in campionato, dove il ruolino di marcia diverge nettamente rispetto al cammino internazionale. Il brutto KO di una settimana fa inflitto dalla Spal ...

Napoli - Ancelotti : 'Roma temibile al di là dei suoi alti e bassi' : La grande prova in Champions League contro il Psg fa tanto morale per il Napoli, ma non deve far illudere che tutte le strade siano facili da percorrere. Domenica sera al San Paolo arriva la Roma e ...

Napoli - Ancelotti : 'Roma temibile al di là dei suoi alti e bassi' : 'La Roma è un avversario molto temibile. In questa stagione è andata incontro ad alti e bassi, ma dobbiamo sempre pensare che ha un enorme potenziale, con giocatori di grande esperienza, primo fra ...

Psg-Napoli - le probabili formazioni : Ancelotti ritrova Insigne - Cavani sfida il suo passato : Torna la Champions League per il Napoli e sarà una notte da brividi per la squadra di Carlo Ancelotti. Gli azzurri volano in Francia per sfidare il Paris Saint Germain nella terza giornata della fase a gironi. Match davvero importante per i partenopei per puntare alla qualificazione: serve fare punti per proseguire nel cammino europeo dopo il clamoroso successo casalingo sul Liverpool. Ancelotti pare intenzionato a schierare lo stesso undici ...

Psg-Napoli : Cavani contro il suo passato - Ancelotti torna a Parigi : Sfida fondamentale per il passaggio del turno: il Matador, in crisi di gol, sfida gli azzurri per la prima volta dopo l'addio, Carletto in Francia vinse un campionato nel 2013

La bellezza del calcio : Sacchi - Ancelotti e Guardiola a confronto. E Pep esalta il Sassuolo di De Zerbi : Sacchi: 'Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Chi gioca meglio non solo vince ma avrà come riconoscimento uno status che chi gioca male non avrà mai'. Ancelotti: 'Adesso anche le ...

Ounas - Insigne - Ospina Ancelotti in tre mosse sistema pure il Sassuolo : Carlo Ancelotti dà scacco matto al Sassuolo in tre mosse: la maglia da titolare assegnata a Ounas, la staffetta a inizio ripresa tra il franco-algerino e Insigne, la partita perfetta del portiere Ospina. Sono loro a firmare il prezioso successo del Napoli sugli emiliani che consente agli azzurri di restare in alto e a distanza ancora non siderale dalla Juventus.Il turnover portato all'eccesso (ieri otto i cambi rispetto all'esaltante notte ...

Napoli-Sassuolo - Ounas : “Ieri Ancelotti mi aveva provato da attaccante” : Napoli-Sassuolo, LE PAROLE DEI PROTAGONISTI – Intervistato in zona mista al termine di Napoli-Sassuolo, Adam Ounas, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della partita vinta e della sua rete: “Nell’azione del gol ho visto che il centrocampista voleva giocare la palla indietro, allora l’ho recuperata, ho saltato l’avversario e ho segnato la rete”. […] L'articolo Napoli-Sassuolo, ...

Insigne dopo Napoli-Sassuolo : 'Con Ancelotti mi diverto di più' : E so di avere la fiducia dell' allenatore e soprattutto dei compagni " ha dichiarato a fine partita ai microfoni di Sky Sport " scendo in campo sempre con l'obiettivo di fare gol, perché solo così ...

Napoli - Sassuolo 2 a 0. Ancelotti : «Vittoria importante. Dovevamo chiuderla prima» : ' E' sicuramente tra i più forti difensori al mondo - ammette Ancelotti - Ma anche lui riposerà. Il turnover interesserà tutta la rosa. Magari quando sarà squalificato, visto che con l'ammonizione di ...