Alfonso Bonafede a Mezz' ora in più | Definire i giornalisti ' puttane'

Alfonso Bonafede : "Sulla prescrizione non arretreremo di un millimetro" : Sulla prescrizione "non arretreremo di un millimetro". Lo ribadisce, intervistato dal Corriere della sera, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede secondo il quale "le correzioni leghiste sono copiate da Forza Italia". In giornata dovrebbe arrivare un po' di chiarezza nella riunione dei gruppi del Carroccio e dei 5 Stelle.l Guardasigilli apre comunque a una soluzione concordata:Mi fa molto piacere che Salvini confermi il valore di quello ...

Alfonso Bonafede : "Codice rosso per violenza sulle donne"/ Ministro Giustizia : "Procedimenti più snelli" : Alfonso Bonafede: "Codice rosso per violenza sulle donne". Il Ministro della Giustizia raccoglie la proposta di Doppia Difesa: "Procedimenti più snelli"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Alfonso Bonafede sputtanato da Beppe Grillo - il brutto sospetto sul ministro M5s e il processo per vilipendio : Alfonso Bonafede , alla guida del ministero della Giustizia nel governo pentaleghista ci è arrivato grazie al suo maestro Beppe Grillo . Così, per essere riconoscente - secondo Il Giornale - ha ...

Alfonso Bonafede : "Ho firmato l'autorizzazione a procedere per Grillo e Salvini" : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere" e "per evitare ogni forma di strumentalizzazione o illazione, vi comunico che fra le persone per cui ho firmato, per presunte offese al capo dello Stato, ci sono: il 'padre fondatore' e garante del MoVimento, Beppe Grillo, il mio collega e amico, Carlo Sibilia, il padre del mio amico fraterno Alessandro Di Battista e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusato di vilipendio delle ...

Claudio Martelli devasta Alfonso Bonafede e i 5 Stelle : 'Se lavorasse in un circo...' : Così va il mondo in Italia. Una 'questione logica', ma solo quelli del Movimento 5 Stelle non ci arrivano. Quella vecchia volpe di Claudio Martelli , ex ministro ed ex delfino di Bettino Craxi nel Psi, dedica il ...

Alfonso Bonafede - la vergogna del ministro della Giustizia : come salva papà Di Battista : Il destino giudiziario di Vittorio Di Battista , padre dell'ex parlamentare grillino Alessandro, passa attraverso una firma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , che per ora non avrebbe ...

W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta : il ministro della giustizia Alfonso Bonafede : [live_placement]W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaW L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta: il ministro della giustizia Alfonso Bonafede pubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2018 21:50.

Alfonso Bonafede con Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Lega restituisca tutto' : Non solo Alessandro Di Battista : nel M5s anche Alfonso Bonafede si schiera contro Matteo Salvini . Il ministro della Giustizia, infatti, è tra i pochi tra i grillini ad accogliere con entusiasmo le ...

Alfonso Bonafede fa processare Matteo Salvini. Disse : 'Quella schifezza della magistratura' : Non solo il sequestro dei conti e l'indagine per il caso Diciotti. Per Matteo Salvini ci sono altri guai in vista e, per paradosso, a creargli è Alfonso Bonafede , il ministro della Giustizia grillino ...