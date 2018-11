Affido condiviso | favorevole o contrario al ddl Pillon?

No Pillon - da Milano a Napoli in migliaia in piazza contro la legge sull’Affido condiviso : “Viola i diritti. Va ritirata” : Sono scese in piazza a migliaia, da Milano a Roma, passando per Genova, Venezia, Bologna, per dire “no” al Ddl Pillon. Le manifestanti hanno mostrato cartelli e organizzato flashmob travestite da streghe, invadendo letteralmente oltre 60 città italiane. Obiettivo: bloccare la riforma sull’affido condiviso promossa dal senatore leghista Simone Pillon. Ad organizzare la protesta, pacifica, il neo comitato No Pillon, ...

No Pillon - sabato 10 novembre la manifestazione in oltre 50 piazze contro la legge sull’Affido condiviso : “Sia ritirata” : Scenderanno in più di 50 piazze con un unico obiettivo comune: dire “no” al Ddl Pillon, il nuovo disegno di legge sull’affido condiviso dei figli. Le manifestazioni, organizzate per sabato 10 novembre dal neo comitato No Pillon, nato circa un mese fa, prenderanno vita in tutta Italia, da Nord a Sud, toccando quasi 50 tra le principali piazze della penisola. A unirsi alla protesta, sottolineando nuovamente il proprio ...

Affido condiviso - cori e fischi alla Comasca per il senatore Pillon - Video : Massa - Poche famiglie e molti manifestanti all'incontro organizzato al parco della Comasca dal comitato "Difendiamo i nostri figli" in sinergia con "Generazione Famiglia" e "Famiglia scuola e ...

Affido condiviso - l'Onu al governo : 'Ddl Pillon è grave regressione' - : La riforma proposta dal senatore della Lega non piace alle Nazioni Unite: in una lettera inviata all'esecutivo, le relatrici speciali affermano che il disegno di legge "alimenta le disuguaglianze e le ...

Affido condiviso - Onu al governo : ddl Pillon una 'grave regressione' : Il disegno di legge Pillon sulla riforma dell'Affido condiviso suscita allarme alle Nazioni Unite. In una lettera inviata al governo, le relatrici speciali dell'Onu Dubravka Smonovic e Ivana Rada ...

Affido condiviso - l’Onu contro il ddl Pillon : “È una grave regressione che alimenta discriminazione di genere” : “Disposizioni che potrebbero comportare una grave regressione, alimentando la disuguaglianza e la discriminazione basate sul genere, e privando le vittime di violenza domestica di importanti protezione”. È come l’Onu definisce il disegno di legge Pillon sulla riforma dell’Affido condiviso. In una lettera inviata al governo italiano le relatrici speciali delle Nazioni Unite, Dubravka Šimonovic, sulla violenza contro le donne, e ...