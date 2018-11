Adesso che Lele Spedicato dei Negramaro è fuori pericolo | la moglie mostra una cicatrice

I 5 Stelle Adesso si rimangiano la parola anche sul no al Muos. È - quasi - ufficiale : Ci si sarebbe almeno aspettato, quindi, una presa di posizione politica da parte del M5S coerente con quelle prese nel 2014. Invece, non resta che prendere atto di questo nulla di fatto che sa tanto ...

Parcheggiatori abusivi - linea dura : Adesso i vigili possono arrestarli : Cambia tutto, arriva la galera. Il 'decreto Salvini' ha incassato ieri l'ok del Senato e, se supererà senza modifiche anche il vaglio della Camera, fare il parcheggiatore abusivo smetterà di essere ...

Parcheggiatori abusivi : Adesso i vigili possono arrestarli : Cambia tutto, arriva la galera. Il «decreto Salvini» ha incassato ieri l’ok del Senato e, se supererà senza modifiche anche il vaglio della Camera, fare il parcheggiatore abusivo smetterà di essere soltanto un illecito amministrativo, sanzionabile con una multa o, nei casi più gravi, con il Dacur: si aprono le porte del carcere, con pene fino ad un anno di detenzione, a patto che si verifichino determinate condizioni. Che, a Napoli, fanno già ...

OnePlus Switch è Adesso disponibile anche su iOS : L’anno scorso OnePlus ha progettato la sua personale applicazione per il trasferimento dei dati da uno smartphone all’altro. Grazie alla OnePlus Switch è infatti possibile copiare tutti i dati presenti all’interno del nostro vecchio smartphone leggi di più...

Perché Matteo Salvini Adesso punta tutto su Susanna Ceccardi : Roma . Il segretario della Lega Matteo Salvini ha deciso di puntare tutto su Susanna Ceccardi , che con la sua vittoria a Cascina nel 2016 ha aperto la strada alla recente conquista di Pisa, dove il ...

Altro che 'restituirlo alla Roma' : Adesso Gerson riparte a Firenze : Protagonista e comunque…vivo': apre Il Corriere dello Sport in merito al centrocampista brasiliano della Fiorentina, uno dei punti interrogativi in questo inizio di stagione. Il classe '97 - ...

Voto Usa - America divisa in due : che cosa cambia Adesso per Trump : Si era capito dai comizi degli ultimi giorni. Le immagini televisive di Trump nella sua girandola elettorale in otto stati toccati in sei giorni rimandavano sempre lo stesso copione: auditorium pieni, ...

Voto Usa - America divisa in due : che cosa cambia Adesso per Trump : Si era capito dai comizi degli ultimi giorni. Le immagini televisive di Trump nella sua girandola elettorale in otto stati toccati in sei giorni rimandavano sempre lo stesso copione: auditorium pieni, migliaia di sostenitori, cartelli rossi. La rimonta del presidente c'è stata...

[L'analisi] Il dominio di Trump Adesso finirà e rischia grosso. E vi spiego perché : Il principio fondamentale, a ogni tornata elettorale americana, è ricordarsi una frase di Frank Zappa: "La politica in Usa è la sezione di intrattenimento dell'apparato militare-industriale". La ...

Napoli più forte del PSG ma non della sfortuna : pari che lascia l’amaro in bocca e il girone Adesso si complica : Napoli ancora imbattuto contro il PSG in Champions League: tra ‘ingiustizie’ e azioni mozzafiato i partenopei regalano spettacolo e divertimento al San Paolo Spettacolo ed emozioni incredibili questa sera al San Paolo, per la quarta giornata di Champions League. Il Napoli ha ospitato oggi il PSG per un’importantissima sfida per il girone C della competizione europea. La squadra di Ancelotti sta vivendo un periodo roseo, ...

A Torino c'è chi dice sì. E Adesso scende anche in piazza : Il populismo potrà essere un buon vaccino per la nostra democrazia se saprà produrre gli anticorpi giusti per reagire ai professionisti dell'incompetenza, scriveva la settimana scorsa Claudio Cerasa . ...

NBA - Cleveland Cavaliers sempre peggio - anche fuori dal campo - : il problema Adesso è Sexton : ... un motivetto contro i giocatori "che non conoscono il loro ruolo, il mondo in cui si vince e cosa fare in campo". L'obiettivo principale delle pesanti critiche è proprio Sexton, parere diffuso all'...

Milan - è una vittoria che vale ‘6 punti’ : Adesso Gattuso pensa in grande e sogna lo sgambetto alla Juventus - così i rossoneri sono rinati : Si è conclusa l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Udinese e Milan in una partita che ha regalato emozioni incredibili fino all’ultimo secondo. La partita sembrava indirizzata verso lo 0-0, poi una follia a centrocampo della squadra di Velazquez ha permesso a Romagnoli di firmare la rete del successo, delirio dei tifosi rossoneri e terza vittoria consecutiva che apre importanti scenari per il futuro. Il ...

Seredova a Verissimo : «Da Buffon delusione pazzesca - Adesso che è a Parigi sto una meraviglia» : Alena Seredova si racconta a Verissimo e spiega di essere arrivata a 40 anni e di aver raggiunto la serenità. Non dimentica però il periodo più difficile della sua vita, quando...