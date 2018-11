A Roma gli ispettori del Fmi Tria all' Ue | crescita rivista al ribasso

Referendum Atac - l’affluenza si ferma al 16% e il sì non sfonda. Virginia Raggi esulta : “I Romani la vogliono pubblica” : Il Referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico di RomaRaggiunge il 16,3% di affluenza. E, all’interno di questa fetta, il Sì ottiene “solo” il 75% dei voti, senza far registrare il plebiscito che ci si sarebbe attesi. Alla fine, dunque, meno di 300.000 persone hanno votato per l’ingresso massiccio dei privati nel tpl romano, derubricando a “quasi flop” la consultazione cittadina promossa dai Radicali Italiani e sostenuta da Pd ...

Serie A Roma - Di Francesco : «Stiamo migliorando - più attenti in fase difensiva» : Roma - La rotonda vittoria per 4-1 contro la Sampdoria all'Olimpico permette alla Roma di respirare un po' in campionato dopo una sconfitta e due pareggi: "Stiamo migliorando - esordisce il tecnico Di ...

Roma - Schick torna al gol : 'Segnare mi mancava - sono felice. Kolarov? Gli offrirò una cena' : "sono contento, segnare mi mancava". Patrick Schick può sorridere: il gol è realtà. Dopo mesi difficili, l'attaccante della Roma, lanciato titolare da Di Francesco contro la sua ex al posto di Edin ...

Referendum Atac Roma - vox ai seggi : “Votato no - servizio deve rimanere pubblico” - “Sì competizione migliorerà la qualità” : seggi aperti fino alle 20 a Roma, per il Referendum consultivo Mobilitiamo Roma, promosso dai Radicali per esprimersi sul futuro e sulla privatizzazione di Atac. Sono oltre 2 milioni e 400mila i cittadini Romani chiamati alle urne. Alle 16 avevano votato quasi il 9% degli aventi diritto. Il municipio che ha registrato la maggiore affluenza è quello di San-Lorenzo/Parioli (il secondo) dove sono andati alle urne il 14,23% dei votanti, a ruota il ...

Roma - Salvini : non esiste mia opa - ora però fare di più e meglio : Roma, 11 nov., askanews, - L'assoluzione in primo grado della Sindaca di Roma Virginia Ragvgi 'è una buona notizia' perchè 'da cittadino italiano e da amico di Roma, sono contento che non sia una ...

Salvini a Roma : tifo da stadio degli studenti e caccia al selfie (VIDEO) : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha partecipato giovedì 8 novembre scorso alla seconda edizione di Cuori connessi, l’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sul problema del cyberbullismo. Sede della manifestazione è stato l’auditorium Parco della Musica di Roma, di fronte ad una platea di circa 1200 studenti delle scuole capitoline. Ebbene, la vera notizia dell’evento, ...

Le attese della Capitale/ IL SOLLIEVO PER Roma E LA FINE DEGLI ALIBI : Il magistrato ha lasciato alla politica il suo ruolo, togliendole anche l'ultimo ALIBI. In base ai meccanismi democratici, per emettere un verdetto politico prima deve esaurirsi un percorso: se ciò ...

Bruno Vespa : 'Nel duello Roma-Bruxelles speriamo che oltre gli schiaffi ci siano le trattative' : 'Ciascuno può immaginare quel che vuole. Sulla prescrizione la Verità del ministro Bonafede è diversa da quella del ministro Bongiorno. , entrerà in vigore anche senza riforma del processo penale o no?...

Roma - la WWE a Trigoria : Dzeko accoglie Bliss e Balor : I wrestler giocano a calcio a Trigoria: rigore perfetto di Finn Balor, battuta Alexa Bliss! ATMOSFERA - A Trigoria erano già passati altri campioni del mondo del wrestling WWE, gli ultimi erano stati ...

Corteo Roma : no razzismo - sì accoglienza : 17.29 "Uniti e solidali contro il razzismo", "accoglienza per tutti" sono gli striscioni dietro ai quali sfila il Corteo contro il dl sicurezza, a Roma. Gli organizzatori parlano di centomila manifestanti in piazza. Al Corteo è presente anche il sindaco di Riace Mimmo Lucano-al centro di una indagine su irregolarità nel sistema dell'accoglienza dei migranti. Tra gli slogan "Giù le mani da Riace", "Contro l'esclusione sociale","Contro il ...

"Ci vogliono riportare indietro di 40 anni". Le donne in marcia a Roma contro il ddl Pillon : "È una femmina, nascerà a febbraio. E là c'è l'altra mia figlia, ha due anni". Federica, che di anni ne ha 32 e racconta che da quando è rimasta incinta per la seconda volta "non lavora più, meno male che c'è mio marito", si accarezza la pancia. "Sono qui anche per loro, le mie bambine, perché questo provvedimento penalizza donne e minori. Se passasse torneremmo indietro di quarant'anni. Va ...

"Con la Samp voglio una Roma formato Champions" : 'Giochiamo contro una squadra che ha ritmo e verticalità per fare male agli avversari, dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa i tre punti. voglio una prestazione convincente'. Così Eusebio Di ...

Roma - Di Francesco : "Schick titolare. Noi meglio in Champions? Domani metto la musichetta..." : "Magari la musichetta gliela metto io prima della partita, ma Domani la Roma deve trovare la stessa determinazione che usa in Champions". Parole, e musica, di Eusebio Di Francesco, che vede la partita ...

Roma - conferenza Di Francesco : “Voglio una prestazione da Champions. Schick? Gioca” : “Giochiamo contro una squadra che ha ritmo e verticalità per fare male agli avversari, dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa i tre punti. Voglio una prestazione convincente“. Queste le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida dell’Olimpico con la Sampdoria. “Conterà l’approccio mentale, fisico e anche tecnico, bisogna essere completi per migliorare il rendimento, specialmente quello in ...