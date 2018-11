8 casi di morbillo nell' ospedale di Bari Infezione partita da figlia di genitori No Vax

Bari - 8 casi di morbillo in ospedale. Forse contagio da figlia no-vax - : Scatta l'allarme al Giovanni XXIII del capoluogo pugliese. A diffondere l'infezione, secondo quanto si apprende, potrebbe essere stata una bambina di 10 anni figlia di genitori anti-vaccinisti. ...

Morbillo - è boom di casi in Italia : ecco le 7 Regioni in cui dilaga l’epidemia - record in Sicilia [DATI] : Il Morbillo continua ancora a ‘colpire’ in Italia, soprattutto in sette Regioni che hanno registrato l’88,2% dei casi contati nei primi nove mesi dell’anno: in totale ben 2.295, di cui 44 lo scorso settebre. A ‘soffrire’ di piu’ e’ la Sicilia con 1.117 casi, seguita dal Lazio con 235, Campania con 181, Calabria con 177, Lombardia con 149, Emilia-Romagna con 89 e Toscana con 76. Non vengono ...

Serbia : in 12 mesi 5.752 casi di morbillo - 15 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trieste - morbillo : 7 casi confermati - 2 sospetti e un morto/ Ultime notizie - profilassi attivata : Trieste, morbillo: 7 casi confermati, 2 sospetti e un morto. Ultime notizie, profilassi attivata e attesa per le analisi. Vaccinazioni in massa per dipendenti sanitari, fornitori e pazienti(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:21:00 GMT)

