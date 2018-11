100 anni dalla fine Grande Guerra | Lettera intima a una madre

100 anni dalla fine Grande Guerra - : Sulle pendici del monte Mrzli, sul fronte dell’Isonzo, Filiberto Boccacci scriveva a sua madre. «Sto bene», la rassicurava, «qui si mangia anche la marmellata». A soli vent’anni, si trovava a combattere contro gli austriaci, nascosti qualche centinaio di metri più in là dalla sua trincea. Era luglio del 1915 e l’Italia era entrata in Guerra da solo due mesi. L’11 novembre 1918, in un vagone ferroviario fermo nel bosco, fu ...

Morta Clotilde Serpi - la nonnina con la passione del computer : aveva appena compiuto 100 anni : La cyber-nonnina Clotilde Serpi si è spenta nel cuore della notte in Sardegna poche ore dopo aver compiuto 100 anni. “Ora che ho compiuto 100 anni posso anche morire. D’altronde era qui che volevo arrivare”, aveva detto durante la festa. L’anziana era famosa per la sua “passione”: scrivere messaggi e appunti al computer.Continua a leggere

Dopo 158 anni Pernigotti chiude e lascia a casa 100 lavoratori : addio alla storica azienda italiana : Sarà un'iniziativa forte per rimarcare il duro colpo che subiranno la città e l'economia della provincia'.

5 Novembre 2018 - oggi è lo Tsunami Day 2018 : oltre 260.000 persone morte in 59 differenti maremoti negli ultimi 100 anni : Anche quest’anno il 5 Novembre si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sugli Tsunami (World Tsunami Awareness Day: WTAD), organizzata dall’United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) seguendo le indicazioni del protocollo di Sendai 2015-2030. Il termine Tsunami deriva dal giapponese (?? = onda di porto) ed è un sinonimo della parola italiana maremoto. I maremoti sono eventi rari, ma con un potenziale distruttivo ...

La riflessione di Renato Accorinti - ex sindaco di Messina - - sul 100° anniversario del 4 novembre : Depredano le risorse dei vostri Paesi poveri per foraggiare la propria economia e, al tempo stesso , spendono miliardi per le armi e non trovano risorse per i più poveri, a casa propria come all'...

Niente acqua e luce - 200 km di strade spariti : le Dolomiti come 100 anni fa : Il grido d’allarme dai territori in ginocchio: “Cinque anni solo per pulire i boschi”. Il sindaco di Asiago: la Grande guerra non ha abbattuto gli alberi, l’alluvione sì

4 novembre 2018 - 100 anni dalla vittoria e dalla fine della Grande Guerra : Le nostre Forze Armate sono parte fondamentale di questo disegno e sono impegnate per garantire la sicurezza e la pace in ambito internazionale, rafforzando il prestigio dell'Italia nel mondo." ...

4 novembre : 100 anni fa la fine della Grande Guerra : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

4 novembre - 100 anni fa la fine della prima guerra mondiale. Mattarella e Conte all’Altare della Patria : A Piazza Venezia le celebrazioni per il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Presidente della Repubblica, Sergio Matterlla, ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria, accompagnato dal Premier Giuseppe Conte, dai presidenti della Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio ...

Il 4 novembre - a 100 anni dalla fine della Grande Guerra. L'omaggio di Mattarella : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio questa mattina al Milite Ignoto all'Altare della Patria, deponendo una corona d'alloro e aprendo la giornata di celebrazioni per la ...

Famiglie senz’acqua né luce e 200 km di strade spariti : le Dolomiti come 100 anni fa : La montagna bellunese è in ginocchio, flagellata dal maltempo che non dà tregua. A Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada dove Zaia ha piantato la bandiera di San Marco per dire a Trento che metà di quel ghiacciaio è del Veneto, sono senza luce, telefoni e acqua potabile da una settimana: l’acquedotto di Serrai di Sottoguda è stato divorato dal fa...

Maltempo in Sicilia - danni e disagi tra Palermo e Agrigento : 100mm di pioggia a Pantelleria : Il Maltempo continua a colpire in modo particolarmente pesante la Sicilia sud/occidentale, con piogge torrenziali e violenti temporali soprattutto tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento. A Pantelleria negli ultimi tre giorni sono caduti 100mm di pioggia. La situazione resta sotto controllo nel Palermitano. Il Cento coordinamento soccorsi costituito in Prefettura, nel capoluogo Siciliano, resta in costante contatto con i Comuni del ...

Quota 100 e contributi figurativi : ammessi 3 anni di disoccupazione : Gentile lettore, da quanto a oggi reso pubblico, Quota 100 richiederà almeno 35 anni di contribuzione effettiva all'interno dei 38. Per tale, Circolare Inps 180/2014, si intendono tutti i contributi ...