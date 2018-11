Yara |  Bossetti vuole lavorare e chiede  trasferimento dal carcere di Bergamo a Bollate 

agi

(Di sabato 10 novembre 2018) Ha chiesto il trasferimento a Bollate per poter. Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della tredicenneGambirasio, ha chiesto di lasciare ildiper quello milanese. A confermare la richiesta è l'avvocato Claudio Salvagni. L'istanza è all'esame del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) e del Tribunale di Sorveglianza di Brescia. "Per la decisione serviranno alcune settimane - ha spiegato Salvagni -. A Bollate potrebbe, cosa che anon è possibile".