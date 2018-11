Yara : Bossetti vuole lavorare e chiede trasferimento dal carcere di Bergamo a Bollate : Ha chiesto il trasferimento a Bollate per poter lavorare. Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, ha chiesto di lasciare il carcere di Bergamo per quello milanese. A confermare la richiesta è l'avvocato Claudio Salvagni. L'istanza è all'esame del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) e del ...

Omicidio Yara - Bossetti chiede il trasferimento nel carcere di Bollate : “Vuole lavorare” : Il criminologo e consulente Ezio Denti ha fatto sapere che Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva per l'Omicidio di Yara Gambirasio, ha chiesto il trasferimento nel carcere di Bollate perché vuole lavorare. Ha aggiunto anche che la difesa non si arrenderà a veder finire così la sua storia ma continuerà a cercare responsabilità.Continua a leggere

Caso Yara - parla Marita Bossetti : 'Mio marito è innocente : non lo lascio' : "E' innocente, io lo so non solo perché abbiamo passato una vita insieme, ma anche perchè, alla fine, non ci sono elementi che dimostrano la sua colpevolezza. Lo conosco troppo bene, non mi ha mentito"...

Yara - la grafia di Bossetti : "Ecco chi è il killer di Yara" : Dall"analisi della scrittura di Massimo Bossetti emerge una un notevole narcisismo, accompagnato da una cura eccessiva della propria immagine (vedi lettera g minuscola) e un atteggiamento "accalappiante" (vedi scrittura inclinata a destra e ripetitiva) che senza dubbio hanno condizionato la parte emotivo-affettiva, creando in lui ambivalenza di sentimenti. Vale a dire che egli passa con grande facilità da sentimenti di freddezza razionale ad ...

Yara - parla Claudio Salvagni : 'La condanna di Bossetti è un errore giudiziario' : In una delle ultime puntate del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?', il conduttore Gianluca Nappo ha reso note alcune recenti interviste all'avvocato Claudio Salvagni, uno dei legali di Massimo Giuseppe Bossetti 48 anni. Quest'ultimo, come è noto, è stato giudicato definitivamente colpevole [VIDEO]per l'omicidio di Yara Gambirasio 13 al momento della morte. Melania Straffi, inviata del programma, ha avuto modo di scambiare qualche parola con il ...

Bossetti : 'Non ho ucciso Yara e non smetterò mai di proclamarmi innocente' - la lettera al cronista : Un appello disperato che si infrange sulla sentenza della Cassazione. 'Sono innocente e lo griderò finché avrò voce'. Lo scrive Massimo Bossetti in una lettera al cronista di News Mediaset Enrico ...

