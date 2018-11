Xbox X018 | Tutti gli annunci e Trailer

X018 : Hellblade : Senua's Sacrifice debutta in Xbox Game Pass nel mese di dicembre : Nella puntata speciale di Inside Xbox organizzata in occasione di X018 continuano gli annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere a un catalogo in costante evoluzione di titoli sicuramente piuttosto interessanti.Questa volta a rimpolpare le fila del Game Pass sarà Hellblade: Senua's Sacrifice, autentica perla sviluppata da Ninja Theory, una delle software house recentemente acquisite da ...

X018 : PUBG in arrivo all'interno di Xbox Game Pass : La puntata speciale di Inside Xbox organizzata in occasione di X018 si è aperta con un annuncio indubbiamente interessante riguardante nientepopodimeno che PlayerUnknown's Battlegrounds.Il titolo battle royale farà infatti parte del servizio in abbonamento a partire dal 12 novembre. A incuriosire anche il fatto che i nuovi abbonati potranno entrare all'interno del servizio al prezzo di appena $1.Read more…

X018 : alle 22 non perdete in diretta Inside Xbox : Dopo un E3 2018 privo di grandi sorprese a livello di nuovi giochi ma ricco di novità in ambito first-party grazie all'acquisizione di diverse software house (Ninja Theory e Playground Games su tutte) e all'apertura del nuovo studio, The Initiative, il futuro della Microsoft videoludica passa attraverso l'evento X018 di Città del Messico.Molto probabilmente ci saranno aggiornamenti per i già pubblicati Sea of Thieves e State of Decay 2 e per i ...

X018 : Humble Bundle potrebbe approdare anche su Xbox One : Microsoft si sta preparando per il suo evento X018 in programma per domani, 10 novembre, con una serie di importanti annunci dedicati al mondo Xbox. I giocatori possono aspettarsi grandi novità dalle prime e terze parti a Città del Messico, che coprono sia i giochi per Xbox One che per Windows 10. Ora, grazie alla segnalazione di Windowscentral, scopriamo che Humble Bundle sarà molto probabilmente tra i protagonisti, stando a un tweet criptico ...

A pochi giorni dall'X018 spuntano le versioni Xbox One di Age of Empires : Definitive Edition e Rise of Nations : Ormai pochi giorni ci separano dall'X018, l'evento di Microsoft in programma questo weekend dedicato interamente al mondo Xbox.Questa mattina abbiamo scoperto quali saranno i sicuri protagonisti della manifestazione di Città del Messico, sappiamo che ci sarà spazio per Crackdown 3, Minecraft, Sea of ​​Thieves, State of Decay 2 e Forza Horizon 4 ma, come confermato da Microsoft, ci sono anche delle sorprese per i giocatori.Cosa ...

X018 : Microsoft trasmetterà uno speciale Inside Xbox di due ore questo weekend : Come segnalato da Eurogamer.net, l'evento X018 di Microsoft si svolgerà a Città del Messico questo fine settimana e la compagnia trasmetterà uno speciale Inside Xbox di due ore dallo show, portando con sé una serie di nuovi annunci per giochi del calibro di Crackdown 3, Sea of ​​Thieves e Forza Horizon 4.Più precisamente, X018 - un evento per i fan che Microsoft ha precedentemente soprannominato "una celebrazione globale di tutto ciò ...

X018 : ci sono ancora molte sorprese da svelare - retrocompatibilità con la prima Xbox? : Manca sempre meno all'X018, l'evento è infatti atteso per il 10 novembre alle ore 22:00 (ora italiana), e come saprete si terrà in Città del Messico, mentre potremo seguirlo in diretta su Twitch, naturalmente.Ebbene, come riportano alcuni insider su Twitter, tra i numerosi annunci attesi e già confermati ve ne sono molti altri di cui non si è ancora detto nulla e che sono ancora da scoprire.Secondo Klobrille aspettarci alcune sorprese, vediamo ...