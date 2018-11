X018 | Microsoft acquisisce inXile Entertainment | creatori di Wasteland 2 | Torment | Tides

X018 : Microsoft trasmetterà uno speciale Inside Xbox di due ore questo weekend : Come segnalato da Eurogamer.net, l'evento X018 di Microsoft si svolgerà a Città del Messico questo fine settimana e la compagnia trasmetterà uno speciale Inside Xbox di due ore dallo show, portando con sé una serie di nuovi annunci per giochi del calibro di Crackdown 3, Sea of ​​Thieves e Forza Horizon 4.Più precisamente, X018 - un evento per i fan che Microsoft ha precedentemente soprannominato "una celebrazione globale di tutto ciò ...

X018 : Microsoft e Ubisoft annunceranno un nuovo Splinter Cell nel corso dell'evento? : Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato del ritorno dell'evento X018, un appuntamento tenuto da Microsoft che si svolgerà il prossimo 10 novembre a Città del Messico e che potrebbe essere la sede di nuovi importanti annunci da parte del colosso di Redmond.Dell'evento, presentato con un semplice tweet sul profilo di Xbox Mexico, sappiamo ancora molto poco. Il sedicente insider Rodney Bouch, che a giugno aveva anticipato l'acquisizione da parte ...

Microsoft : previsti ospiti speciali e annunci all'evento X018 : Microsoft ha annunciato il ritorno di X0 quest'anno, il che è un evento speciale per i fan. Tuttavia, si sa molto poco su cosa aspettarsi effettivamente dall'X018. Naturalmente, possiamo aspettarci uno sguardo ad alcuni dei giochi Microsoft precedentemente annunciati (escluso Halo: Infinite) e forse anche alcuni giochi di terze parti. Potremmo vedere alcuni nuovi progetti su cui stanno lavorando gli studi appena acquisiti e magari potrebbe ...

Un nuovo Banjo Kazooie potrebbe essere annunciato durante l'evento X018 di Microsoft : Tra poche settimane, Microsoft ospiterà il suo primo evento X018 a Città del Messico, annunciando una serie di giochi per i possessori di Xbox One. E la compagnia potrebbe riservare alcune sorprese.Come riporta Comicbook, un fan di Rare che risponde al nome di VALEX ha recentemente pubblicato un'interessante teoria su Twitter nella quale si parla di un nuovo annuncio per la serie di Banjo Kazooie che potrebbe arrivare all'evento di Microsoft il ...