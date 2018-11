X018 | Kingdom Hearts III ci trasporta nel mondo di Winnie the Pooh e non solo in un nuovo

eurogamer

(Di domenica 11 novembre 2018) Com'è ormai tradizione,III torna a mostrarsi all'interno di un evento organizzato da Microsoft. In questo casoci regala uno sguardo a diversi personaggi e si concentra in particolare suthe.Come da tradizione il filmato mostra la cura maniacale di Square Enix e non può che aumentare l'attesa in vista del 29 gennaio, data in cui l'attesissimo terzo capitolo didebutterà su PS4 e Xbox One.Cosa pensate di questotrailer? Dopo diversi anni di attesa è finalmente la volta buona perIII?Read more…