X018 | Crackdown 3 si mostra in un folle trailer con Terry Crews e in una modalità

eurogamer

: #X018: #Crackdown3 e il cloud protagonisti dell'evento - Eurogamer_it : #X018: #Crackdown3 e il cloud protagonisti dell'evento - DannyDSC1 : RT @Muan79: #crackdown 3: New Providence è il nuovo nome di #crackdown3? #rumor #X018 #Xbox ' - Gamesurf : In attesa dell'#X018, Microsoft rende gratuito su #xboxstore il primo #Crackdown. -

(Di sabato 10 novembre 2018) Ovviamente all'interno di Inside Xbox non poteva mancare3, una esclusiva che si sta facendo attendere da ormai parecchio tempo ma che ormai sembra in procinto di debuttare. La data di uscita è fissata al 15 febbraio 2019.In occasione di, Microsoft hato un nuovoin compagnia dima soprattutto unamultiplayer basata sulla tanto discussa tecnologia cloud: Wrecking Zone. Questasi baserà sulla tecnologia garantita da Azure cloud e su Xbox Live per proporre degli ambienti completamente distruttibili. Tutto si potrà distruggere ma sarà interessante capire fino a che punto il cloud riuscirà a lasciare il segno.Cosa pensate di quanto rivelato per quanto riguarda3? Read more…