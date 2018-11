WWF | tonni minacciati da livelli record di sovrapesca e sospette attività criminali

meteoweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) “Un giro di affari illegale di 12 milioni di euro nel commercio di tonno rosso appena scoperto nel Mediterraneo e il drammatico sovrasfruttamento dei tunnidi tropicali, che spingono gli stock al collasso, sono elementi che sottolineano l’urgenza di azioni serie da parte dell’UE e dei paesi coinvolti nella pesca al tonno“: lo sottolinea il WWF in vista del prossimo incontro ICCAT che si terrà da lunedì prossimo (12 novembre) a Dubrovnik in Croazia. “Prima di decidere qualunque futuro aumento delle quote di pesca – esorta il WWF – l’UE e le altre nazioni dedite alla pesca devono mettere in atto controlli severi e applicare sanzioni pesanti contro le società fraudolente affinché venga smantellato il commercio illegale. Fallire nella repressione o modificare il piano di recupero attuale, potrebbe minacciare il recupero delle specie di tonno. Ci si ...