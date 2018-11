WWE Roma – Braun Strowman spazza via tutti | applausi per Ronda Rousey | i risultati dello

Finn Balor e Alexa Bliss in visita a Trigoria : le star WWE incontrano i calciatori della Roma [GALLERY e VIDEO] : Finn Balor e Alexa Bliss, due fra le stelle WWE che quest’oggi performeranno a Roma, hanno fatto visita al centro sportivo di Trigoria facendo la conoscenza dei calciatori dell’ AS Roma Le Superstar della WWE stasera daranno spettacolo con un incredibile live show al Palalottomatica, ma prima dello show hanno fatto visita ad un campo d’eccezione: quello di Trigoria, dove si allena l’AS Roma. A fare gli onori di casa non ...

Roma - la WWE a Trigoria : Dzeko accoglie Bliss e Balor : I wrestler giocano a calcio a Trigoria: rigore perfetto di Finn Balor, battuta Alexa Bliss! ATMOSFERA - A Trigoria erano già passati altri campioni del mondo del wrestling WWE, gli ultimi erano stati ...

WWE – Quali saranno i match e le superstar presenti a Bologna e Roma? Ecco la card aggiornata : Pochi giorni al ritorno della WWE in Italia! In arrivo due grandi Live Show a Bologna e Roma: Ecco match e superstar presenti Le superstar della WWE sono pronte a tornare in Italia con due show unici, che mixano sport e intrattenimento e combinano l’azione di un match sul ring con spettacolo allo stato puro. La prima tappa sarà il 9 novembre all’Unipolarena di Casalecchio di Reno (Bologna), per poi bissare il 10 novembre al ...

WWE - Roman Reigns : 'La leucemia è tornata' : Tutto il mondo del pro wrestling, e non solo, si stringe intorno a Roman Reigns. L'ormai ex campione universale, nella puntata di Raw tenutasi la notte appena passata a Providence, ha aperto lo show presentandosi sullo stage in abiti borghesi. Che non fosse il solito Reigns si era subito capito appunto dalle vesti con cui si stava presentando al pubblico e dal viso, pallido, con gli occhi lucidi. Arrivato sul ring, il 33enne di origini samoane ...

The Wrestler - la storia in WWE di Roman Reigns : Nonostante il wrestling sia nel suo sangue, i suoi primi passi nello sport sono nel football collegiale che però abbandonerà nel 2008 prima di entrare in WWE 2 anni dopo. I primi passi nei territori ...

WWE – Roman Reigns annuncia di avere la leucemia : l’abbraccio con i wrestler nel backstage è commovente [VIDEO] : Nell’ultima puntata di Raw, Roman Reigns ha annunciato di essere tornato a lottare contro la leucemia e di dover rinunciare al Titolo Univesale: l’abbraccio con le altre superstar WWE nel backstage è stato commovente Nel corso dell’ultima puntata di Raw, andata in onda nella notte di ieri, Roman Reigns ha scioccato l’intero WWE universe con un annuncio clamoroso: il Campione Universale ha svelato di essere tornato a ...

WWE – L’annuncio shock di Roman Reigns : “la leucemia è tornata - lascio il Titolo Universale” [VIDEO] : Roman Reigns ha scioccato il WWE Universe nella scorsa puntata di Raw: il Campione Universale ha annunciato di dover nuovamente lottare contro la leucemia, motivo per il quale dovrà lasciare il suo Titolo La puntata di Monday Night Raw andata in onda la scorsa notte è destinata ad essere una fra le più toccanti mai andate in scena. Nessun booking particolare, nessuna kayfabe costruita ad arte per impressionare i fan, solo un breve ...

