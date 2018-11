Weekend ricco | tra fiera del Porro a Cervere | fiera del tartufo ad Alba | Straconi e molto

Rugby – Un Weekend ricco di match : ecco dove seguirle in tv : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend Palinsesto ricco di eventi ovali quello del prossimo weekend rugbistico. Si parte nella mattinata di domani, venerdì 19 ottobre, con la diretta delle semifinali di Mitre Ten Cup tra Tasman e Canterbury, match che sarà trasmesso in diretta alle 8.35 su Sky Sport Arena. Nella serata spazio alla Heineken Champions Cup con la diretta di Leicester Tigers-Scarlets su DAZN alle 20.45. Nella giornata di ...

Weekend ricco di promozioni su GearBest - con tanti prodotti in offerta : GearBest propone un Weekend all'insegna delle promozioni , con alcuni codici sconto e tanti prodotti scontati, tutti con due anni di garanzia. L'articolo Weekend ricco di promozioni su GearBest , con tanti prodotti in offerta proviene da TuttoAndroid.

Vela – Weekend ricco di successi per il Circolo Gargnano-Lago di Garda : Cv Gargnano, con Yacht Club Cortina organizza e vince tutto nei Melges 24 Week end ricco di successi per il Circolo Vela Gargnano-Lago di Garda . Nemmeno il tempo di fermasi a gustare la bella Centomiglia dell’8-9 settembre, regata che tagliando i 68 anni si conferma la più longeva di tutto il panorama nazionale, ed ecco arrivare la buona organizzazione del Campionato Italiano del Monotipo Ufetto 22, più, nelle stesse giornate, due ...

Un Weekend di metà settembre ricco di eventi in Provincia di Savona : Per i bambini sono previsti momenti di gioco e animazione con spettacoli a cura di Asso. Gli orari di apertura sono: sabato 15 settembre dalle ore 10.00 alle ore 23.30 e domenica 16 settembre dalle ...

Tennis – Coppa Davis - il programma del Weekend ricco di grandi sfide : in scena le semifinali World Cup : Questo weekend vedrà contro Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti per le semifinali di Coppa Davis Grande spettacolo nel week-end con le semifinali del World Group della Coppa Davis. A Lille i campioni in carica della Francia ospitano la Spagna, che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi in semifinale a Flushing Meadows. A Zagabria invece la Croazia di Marin Cilic chiede strada agli ...