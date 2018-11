Roma - assolta Virginia Raggi "Il fatto non costituisce reato" : La sindaca di Roma Virginia Raggi e' stata assolta "perche' il fatto non costituisce reato" dall'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra. La sentenza del giudice Roberto Ranazzi e' arrivata dopo neppure un'ora di camera di consiglio Segui su affaritaliani.it

Virginia Raggi è stata assolta : 15.17 La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta dall'accusa di falso per la nomina di Renato Marra alla Direzione Turismo del Campidoglo. L'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato". Dopo la sentenza, Raggi è scoppiata in lacrime. Il pm Ielo aveva chiesto una condanna a 10 mesi.

Processo nomine - le tappe dell’inchiesta su Virginia Raggi per la nomina di Renato Marra : Al centro dell’inchiesta, durata circa 8 mesi a carico della sindaca di Roma Virginia Raggi, la nomina a Capo del dipartimento turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele all’epoca dei fatti stretto collaboratore della sindaca. Il Processo è durato sei mesi. • 9 Gennaio 2017 – I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, iscrivono nel registro degli indagati la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il ...

Processo a Virginia Raggi - sentenza attesa per le 15 : Per le 15 di oggi pomeriggio è attesa la sentenza a carico della Sindaca di Roma Virginia Raggi: la prima cittadina della Capitale è accusata di falso in atto pubblico per la nomina di...

Processo nomine - la difesa di Virginia Raggi : “Procedura fu corretta - il fatto non sussiste”. Chiesta l’assoluzione : “La difesa chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste”. Il giorno dopo la requisitoria, durante la quale la procura di Roma ha chiesto 10 mesi, arriva il momento della difesa con l’arringa. Il primo a parlare è l’avvocato Francesco Bruno: “Non è un Processo con prove dirette ma un Processo indiziario” sottolinea il legale in merito alla riChiesta dell’Anac sulla nomina di Renato Marra che ha portò alla ...

Virginia Raggi in Aula - M5S : in Codice 2016 nessun automatismo su indagati : «Non esisteva alcun automatismo ma un meccanismo che comportava una valutazione caso per caso», scrive il blog 5 Stelle

Sentenza Virginia Raggi su nomina Marra. Blog M5S : 'Dimissioni non sono un automatismo' : La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata in Aula al Tribunale di Roma, dove oggi è attesa la Sentenza che la vede imputata nel processo sulla nomina di Renato Marra con l'accusa di falso. La Raggi,...

Come sono stati questi due anni e mezzo di Virginia Raggi sindaco : La sentenza nel processo che ha visto imputata Virginia Raggi con l'accusa di falso per la nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo costituisce lo spartiacque dell'esperienza del M5s ...

Inchiesta nomine - pm : 'Virginia Raggi mentì per evitare le dimissioni' - Chiesti 10 mesi di carcere - sabato la sentenza : Secondo la procura di Roma, il sindaco Virginia Raggi "mentì all'Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016" perché, se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal ...

Per Virginia Raggi è il giorno del giudizio : C'è attesa per la sentenza che, oggi, deciderà il destino giudiziario, e politico, di Virginia Raggi. Il sindaco è imputata per falso ideologico in atto pubblico in relazione alla nomina di Renato Marra (fratello del suo ex braccio destro Raffaele) alla Direzione Turismo del Campidoglio. Il pm ha ch

Virginia Raggi - il pm : «Condannate il sindaco a 10 mesi per falso» : Nella nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo, il fratello Raffaele «ci ha messo una manina ma la sindaca sapeva». È la sintesi dell'impianto accusatorio con cui...