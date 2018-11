Virginia Raggi assolta | “Il fatto non costituisce reato” La sindaca | “Spazzati via due

Assolta Virginia Raggi - e la sindaca piange in aula : Roma, 10 nov., askanews, - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata Assolta dall'accusa di falso perché 'il fatto non costituisce reato'. Lo ha deciso il giudice monocratico del tribunale di Roma, ...

Virginia Raggi piange in aula e abbraccia il marito : "Questa sentenza spazza via due anni di fango. Avanti a testa alta" : "Questa sentenza spazza via due anni di fango. Andiamo Avanti a testa alta per Roma, la mia amata città, e per tutti i cittadini". È questo il commento a caldo di Virginia Raggi dopo la sentenza di assoluzione. Il primo cittadino della Capitale è stata assolta dalla accusa di falso perché il fatto con costituisce reato. La sindaca di Roma era imputata per falso nell'ambito del processo sulla nomina a capo della ...

Virginia Raggi assolta nel processo sulle nomine - era imputata per falso. Il Giudice : "Il fatto non costituisce reato" : La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta nell'ambito del processo sulle nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio.La Procura, che aveva chiesto 10 mesi di reclusione, sostiene che nella nomina ha avuto un ruolo il fratello di Renato, Raffaele Marra, all'epoca vice capo di gabinetto e stretto collaboratore di Raggi.Alla lettura della sentenza è scoppiata in un pianto liberatorio e ha ...

