Vieni da Me | Anna Mazzamauro | ' Paolo Villaggio mi disse che ero un cesso Gli risposi'

Vieni da me - Anna Mazzamauro : "Paolo Villaggio disse che per Fantozzi aveva bisogno di un cesso" : L'attrice, famosa grazie al suolo della signorina Silvani, si è raccontata nel salotto di Caterina Balivo

Annalisa Minetti piange a Vieni da me : 'Non potrò mai vedere i miei figli' : Momento di grande commozione nell'ultima puntata di 'Vieni da me' il programma condotto da Caterina Balivo. Ospite della trasmissione, Annalisa Minetti che ha parlato della sua...

Vieni da me - Anna Mazzamauro : ‘Ho debuttato a teatro il giorno del funerale del mio compagno’ : Nel corso della puntata di venerdì 9 novembre di Vieni da me, il contenitore pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l’attrice Anna Mazzamauro si è sottoposta all’intervista della cassettiera. Il primo oggetto estratto è stato un termometro: “Questo termometro indica il mio amore viscerale per il teatro. Sono l’unica donna nel mondo ad aver interpretato Cyrano de Bergerac: se mi metto di profilo si capisce il motivo”, ha spiegato ...

Vieni da me - Annalisa Minetti commossa : “Fa male non poter vedere come crescono i miei figli” : Annalisa Minetti è una cantante, un’atleta, una moglie e una mamma ed è stata protagonista di una delle ultime puntate di Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, e si è raccontata a 360 gradi. La conduttrice ha voluto fare anche con lei la tradizionale ‘intervista della cassettiera’ e quando ha estratto da uno dei cassetti un piccolo body rosa, l’artista è partita dai ricordi della sua infanzia felice. È nata e cresciuta in una famiglia ...

Caterina Balivo - Annalisa Minetti a Vieni da Me racconta della malattia : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Annalisa Minetti. L’artista ha raccontato della sua infanzia ma anche della malattia che le ha fatto perdere la vista, suscitando non poca commozione tra il pubblico. Il body rosa recuperato dalla Balivo fa ricordare alla Minetti la passione per la danza coltivata fin da piccola: Quando ero piccola mi divertivo a imitare Lorella Cuccarini e a ballare nella mia stanza La notte vola. Ho fatto danza ...

Vieni da me - Rosanna Cancellieri furiosa da Caterina Balivo : 'Non la voglio neanche guardare - chi umilia' : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me , su Raiuo, la giornalista di moda se la prende niente meno che con l'intoccabile Chiara Ferragni , una delle fashion blogger più famose del mondo: 'Non la ...

Vieni da me Rosanna Cancellieri contro la Ferragni : Rosanna Cancellieri è stata ospite al programma “Vieni da Me” condotto da Caterina Balivo, e ha raccontato il suo incontro con la moda: «Mi invitavano sempre alle sfilate e come tutti i giornalisti volevo raccontare quello che vedevo, così mi sono avvicinata al mondo della moda». Poi la frecciatina all’influncer più famosa: «La Ferragni non la voglio neanche guardare, che orrore», ha ironizzato Rosanna Cancellieri commentando una foto ...