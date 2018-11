Vettel | una reprimenda e 25 000 euro di multa

F1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel se la cava con una reprimenda e 25mila euro di multa. Il tedesco partirà secondo : La notizia è di alcuni minuti fa ed è un sospiro di sollievo per i tifosi della Ferrari: Sebastian Vettel, infatti, non sarà penalizzato di posizioni nella griglia di partenza del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco era stato invitato alla verifica del peso in un momento molto concitato delle qualifiche: Seb non ha spento il motore e poi, con modi non così ortodossi, ha sbracciato per tornare subito al ...

F1 - Gp Brasile F1 : nessuna penalità in griglia per Vettel! : Per la cronaca, durante la Q2, Vettel era rientrato ai box per il cambio di pneumatici ed era stato fermato dai commissari per il controllo del peso. Vettel però, stando alla nota diramata dalla FIA ,...

F1 - Clamoroso ad Interlagos : nessuna sanzione per Hamilton - a rischiare è Vettel [VIDEO] : Sebastian Vettel chiamato dai commissari: il tedesco della Ferrari rischia grosso per un episodio durante le Q2 del Gp del Brasile Qualifiche della polemica ad Interlagos: Lewis Hamilton ha ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Peccato per il secondo posto - domani punteremo su una strategia diversa dagli altri” : Mastica amaro Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. il tedesco conclude a 93 millesimi dalla pole position di Lewis Hamilton con la consapevolezza che era solamente questione di centimetri tra i due rivali per quanto visto oggi. “Eravamo davvero molto vicini – conferma il quattro volte campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, oggi ...

F1 – Clamoroso ad Interlagos : nessuna sanzione per Hamilton - a rischiare è Vettel [VIDEO] : Sebastian Vettel chiamato dai commissari: il tedesco della Ferrari rischia grosso per un episodio durante le Q2 del Gp del Brasile Qualifiche della polemica ad Interlagos: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp del Brasile ma si è visto puntare il dito contro per due episodi discutibili nei quali avrebbe ostacolato prima Raikkonen e poi Sirotkin. nessuna investigazione e, dunque, nemmeno alcun tipo di penalizzazione per il ...

Formula 1 - GP Brasile. Vettel spiega il curioso team radio : 'C'era una vite in macchina' : "Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Nelle libere abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara". E' un Sebastian Vettel fiducioso quello del post prove libere del ...

F1 - Vettel : «Sono pronto a dare una mano a Leclerc» : ROMA - Nel 2019 avrà al suo fianco uno dei piloti più promettenti della F1, Charles Leclerc, che prenderà il posto di Kimi Raikkonen in Ferrari. Sebastian Vettel pensa già al rapporto con il suo ...

F1 - Sebastian Vettel rivela : “Non abbiamo mai avuto una Ferrari dominante. Le critiche e le pressioni? Fanno parte del gioco” : Ormai è noto: il Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio e Lewis Hamilton si è laureato per la quinta volta in carriera campione. Sebastian Vettel è lo sconfitto e non ci sono dubbi. Il Ferrarista non è riuscito neanche quest’anno a centrare il bersaglio grosso come si era prefissato e, con due gare ancora da disputare, la testa va già al 2019. Seb, intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com, ha analizzato i motivi di ...

F1 - Lewis Hamilton su Sebastian Vettel : “Guidare una Ferrari che non vince da tempo è un peso non indifferente” : 71 vittorie, 132 podi, 81 pole e 5 titoli mondiali in carriera. Sono questi i numeri impressionanti di Lewis Hamilton, riferimento indiscusso del Circus della Formula Uno, laureatosi ancora una volta campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo. Lewis, a bordo della Mercedes, ha conquistato il suo quinto iride con merito grazie ad un’eccezionale costanza di rendimento valsa 9 vittorie, 9 pole e 15 podi ...

F1 - GP Messico 2018 : Verstappen domina - Hamilton campione del mondo. 2° Vettel dopo una grande rimonta : Max Verstappen (Red Bull) vince dominando il Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e concede il bis della scorsa stagione. L’olandese prende la vetta della gara sin dalla prima curva e non la cede più, gestendo un ampio margine sugli inseguitori e, soprattutto, le gomme, vero ago della bilancia sul circuito di Città del Messico. dopo una gara che ha regalato spettacolo e colpi di scena, le due Ferrari salgono sul podio. Ottima prova ...

F1 - Vettel si difende : “nessuna stupidaggine nel contatto con Ricciardo. Hamilton campione per i nostri errori? Dico che…” : Il pilota tedesco ha analizzato il momento della Ferrari alla vigilia del Gp del Messico esprimendo le proprie sensazioni anche sul contatto con Ricciardo Il Mondiale è ormai quasi andato, basterà un settimo posto a Lewis Hamilton in Messico per festeggiare il proprio quinto titolo in carriera. photo4/Lapresse L’assegnazione dell’iride dunque non dipende più da Sebastian Vettel, che ha comunque voglia di tornare alla vittoria ...

Brawn e Webber : “Gli errori di Vettel non sono una coincidenza” : Il direttore sportivo F1 Ross Brawn pensa che Sebastian Vettel abbia corso il campionato 2018 “fuori pista“. Il pilota Ferrari continua a essere criticato per gli errori commessi nelle ultime gare, nonostante abbia avuto spesso la macchna più veloce. Di conseguenza a Lewis Hamilton basta solo arrivare 7° in Messico, Brasile o Abu Dhabi per […] L'articolo Brawn e Webber: “Gli errori di Vettel non sono una ...