Vettel | l' incubo continua | furia dopo le prove in Brasile

F1 - GP Usa 2018 : Sebastian Vettel non è più intoccabile. Ferrari delusa e all’orizzonte incombe l’incubo Leclerc… : Il quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte e sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus vuol dare spettacolo ai suoi fans texani. Liberty Media, colosso statunitense delle comunicazioni che gestisce il campionato, ci terrà a fare bella figura davanti ai connazionali e la presentazione dei piloti il giorno della gara in stile “States” potrebbe essere riproposta dopo la novità dell’anno ...

Tutto il peggio a Monza : la Ferrari e Vettel dalla favola all'incubo : nostro inviato a MonzaTante cose brutte. Il suicidio Ferrarista, la riconferma del pubblico italiano come il peggiore della F1. Il disastro dei due compagni litiganti in sella al Cavallino. I fischi al vincitore, Lewis Hamilton, al quinto centro nel Parco come Schumi, e che grazie alle pazzie Ferrariste allunga nel mondiale e va a più trenta su Vettel. A sette Gp dal termine vale più di un'ipoteca. Tante cose brutte davvero. A cominciare ...