USA non pianificano dispiegamento in Europa di missili contrari a Trattato Inf

Pompeo : Gli USA non stanno cercando una nuova "Guerra Fredda" con la Cina - : "Gli Usa sperano di poter collaborare con la Cina sulla questione delle sanzioni all'Iran", ha detto segretario di stato statunitense. "Nonostante gli Usa siano preoccupati della strategia militare ...

USA - Corte d'appello con i Dreamers : Trump non può cancellare Daca - : I giudici del Nono Circuito si sono espressi a favore dei giovani nati negli Stati Uniti da genitori immigrati illegali. La Corte non condivide la decisione del presidente di mettere fine al "Deferred ...

L’Ue taglia le stime del Pil - deficit in rialzo. Tria accUSA : “Analisi parziale e non attenta” : «L’aumento del deficit, insieme a tassi di interesse più elevati e notevoli rischi al ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell’alto livello di debito». È racchiusa in questa fase tutta la preoccupazione della Commissione europea, che con le stime economiche autunnali disegna un quadro allarmante per i conti pubblici italiani. Uno scenario che...

Non USAte un'unica password - dice MELANI :

RagUSA - africano pesta operatori e agenti per non lasciare lo Sprar : Non voleva in alcun modo abbandonare lo Sprar di Ragusa in cui non aveva più diritto di stare, pertanto non si è messo scrupoli nell"aggredire i poliziotti che cercavano di farlo uscire.Si tratta di un 19enne di nazionalità senegalese che, a causa delle ripetute intemperanze, è stato arrestato ieri per resistenza a pubblico ufficiale.Gli uomini della squadra mobile di Ragusa si erano recati presso la struttura perché messi in allerta dagli ...

Non solo Ocasio-Cortez : chi sono le donne elette al Congresso USA - mai così tante - : Dalla marce delle donne che ha portato nelle strade milioni di persone alla voglia di politica: le candidate erano 277. L'ultimo "anno della donna" fu il 1992, quando furono elette in 54. Nel 2018 la ...

La tv delle ragazze : Serena Dandini riporta in tv lo show trent’anni dopo. «Rai è casa mia - per me non è una rivincita». EsclUSA Alessandra Casella : La tv delle ragazze, cast Serena Dandini convoca gli Stati Generali. A trent’anni di distanza, e con qualche ruga in più, la conduttrice ripeterà su Rai3 l’esperimento di tv comica al femminile che a modo suo segnò un’epoca e un modo di pensare. Oggi molto, anzi tutto, è cambiato ma il tentativo si rinnova: giovedì 8 novembre alle 21.15 debutterà La tv delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, un viaggio in quattro ...

Dalle Midterm USA una lezione al PD : la paura non si rincorre - si combatte : "Non è scritto da nessuna parte che davanti alla paura si debba rincorrere e che non si possa mai cambiare. Non è scritto da nessuna parte che davanti all’ottusità maschilista e omofoba si debba per forza decidere di 'non spaventare i moderati'. È completamente antistorico e anti democratico non urlare ad alta voce che le politiche di chiusura dei porti, degli Sprar e delle frontiere sono politiche razziste e fasciste".Continua a leggere

Siria : USA - per noi i curdi YPG non sono terroristi

Lombardia - premi a comuni che non USAno richiedenti asilo per il verde : La Lombardia premierà i comuni che non si avvarranno di richiedenti asilo come volontari per la cura delle aree verdi pubbliche : a stabilirlo è una mozione della Lega , approvata con 34 sì con voto ...

MotoGp - Marquez sta con Lorenzo : «Chi lo accUSA non lo conosce» : ROMA - Marc Marquez si schiera apertamente con Jorge Lorenzo contro chi lo ha accusato di aver rinunciato di proposito a correre il Gp della Malesia, solo per risparmiarsi e non perché avesse troppo ...

Lombardia - premi ai Comuni che non USAno richiedenti asilo nella cura del verde : passa la mozione della Lega : In Consiglio 34 sì e 32 no. L'assessore del Carroccio: "La gestione dei parchi deve essere fatta da professionisti, è una professione non un hobby". Il Pd: "Pagina nera di questa istituzione"

Maltempo : perchè RagUSA non ha chiesto lo stato di calamità? : Il capogruppo del Pd Mario Chiavola interroga il sindaco Cassì: forte Maltempo, perche’ il Comune di Ragusa non ha richiesto lo stato di calamità?