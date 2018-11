Uragano su TIM per colpa di Iliad | piani sconvolti e i milioni persi

Francia - salgono a 14 le vittime nell'Aude : giovedì potrebbe arrivare l'ex Uragano Michael : Gli uragani durante l'ultima settimana hanno portato morte e devastazione in tutto il mondo. La tempesta subtropicale Leslie ha colpito prima Spagna e Portogallo [VIDEO], per fortuna senza mietere vittime, e poi si è riversata nella regione dell'Aude, dove per via di un'inondazione, molte persone hanno perso la vita. Nelle ultime ore si cercano ancora i dispersi e il bilancio delle vittime è arrivato a 14. Secondo il servizio di Previsioni meteo ...

Uragano Michael : il bilancio delle vittime sale a 33 - oltre 1000 dispersi : E’ salito a 33 il bilancio delle vittime provocate dall’Uragano Michael che si è abbattuto sugli Stati Uniti la scorsa settimana, lasciandosi dietro una scia di morte e distruzione in Florida, Georgia, Virginia e Carolina del Nord. Secondo le autorità vi sarebbero almeno 15mila abitazioni danneggiate e oltre 4mila sarebbero quelle andate completamente distrutte. In Florida migliaia di persone sono ancora senza elettricità. Secondo la ...

Uragano Michael : 19 vittime accertate - 3 dispersi a Mexico Beach : Il numero complessivo delle vittime accertate provocate dall’Uragano Michael è salito a 19, dopo il ritrovamento dell’ultimo corpo a Mexico Beach in Florida: lo ha confermato il capo della polizia del posto, secondo cui sono 3 i dispersi nella cittadina. Non è ancora noto il numero dei dispersi in tutta la zona del Golfo. L'articolo Uragano Michael: 19 vittime accertate, 3 dispersi a Mexico Beach sembra essere il primo su Meteo Web.

Uragano Michael devasta la Florida : distrutte case e litorali - salgono a 21 le vittime : Disastro in Florida, salgono le vittime dell'Uragano Michael. Interi paesi distrutti. Ciò che è rimasto dell'Uragano Michael, ormai ridotto ad una semplice perturbazione nord atlantica, ha da poco...

Uragano Michael : il bilancio delle vittime sale a 18 : Il bilancio delle vittime provocate dal passaggio dell’Uragano Michael negli USA è salito a 18: un altro decesso è stato registrato in Virginia, oltre a quelli in Florida, in Georgia e in Carolina del Nord. “Mexico Beach è rasa al suolo” ha dichiarato il governatore della Florida Rick Scott, “è come se fosse esplosa una bomba, come una zona di guerra“. Decine di edifici sono stati sollevati dalle fondamenta a causa ...

Uragano LESLIE VERSO PORTOGALLO E SPAGNA/ Ultime notizie : iniziata la transizione in tempesta tropicale : URAGANO LESLIE VERSO PORTOGALLO e SPAGNA: Ultime notizie, è il più forte dal 1842. Fortissime piogge e raffiche di vento anche a Lisbona. Appello a non uscire di casa da parte delle autorità(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:45:00 GMT)

L’ex Uragano Michael adesso si muove verso l’Europa : porterà venti e piogge impetuose all’inizio della prossima settimana [MAPPE] : 1/9 ...

Uragano Michael - devastazioni e vittime negli Stati Uniti : almeno 11 morti : In Florida, dove Michael ha toccato terra da Uragano categoria 4. Ora è stato declassato alla categoria di tempesta...

USA - Uragano Michael : le vittime salgono a 11 : È salito a 11 il bilancio delle vittime causate del passaggio dell’Uragano Michael negli StatiUniti, a seguito del decesso di 5 persone in Virginia: lo hanno reso noto le autorità locali. Dopo avere colpito la Florida mercoledì come Uragano di 4ª categoria, Michael è stato poi declassato a tempesta tropicale. L'articolo USA, Uragano Michael: le vittime salgono a 11 sembra essere il primo su Meteo Web.

Uragano Michael; 7 vittime - danni e devastazioni/ Video - "come una bomba atomica" : Uragano Michael: 7 vittime, 370mila sfollati. Il Video della devastazione: “Come una bomba atomica”. Il giorno dopo il passaggio dell'Uragano, si fa la conta delle vittime e dei danni(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:13:00 GMT)

Uragano Michael : sale a 6 il numero di vittime in 3 Stati : Sono almeno 6 le vittime provocate negli Stati Uniti dall’Uragano Michael, declassato a tempesta tropicale, dopo aver colpito la costa della Florida.-- Lo sceriffo della contea di Gadsden, in Florida, ha confermato che 4 vittime nella zona del Panhandle, a ovest della capitale Tallahassee. In Georgia una bambina di 11 anni ha perso la vita, secondo quanto riferito dal capo dei soccorritori della contea di Seminole. Il governatore della Carolina ...

Uragano Michael - almeno 6 vittime. In Florida si contano i danni - : Declassata a tempesta tropicale , la perturbazione si è spostata verso North e South Carolina. Ma nel "Sunshine State" si è lasciata dietro una devastazione con decine di migliaia di case scoperchiate,...

