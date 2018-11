Universiadi | ecco l' Unisa Stadium | c' è la firma | pronto a maggio 2019

ilmattino

: Ecco l'UNISA Stadium per le Universiadi 2019, il campo 'Vittoria' sarà riqualificato - - salernonotizie : Ecco l'UNISA Stadium per le Universiadi 2019, il campo 'Vittoria' sarà riqualificato - -

(Di sabato 10 novembre 2018) L'Universiade è un'occasione unica per far conoscere i nostri territori ad atleti e tifosi che arriveranno dai 170 paesi del mondo e per mostrare quanto questa università sia un posto accogliente. ...