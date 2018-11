Un talento al giorno – Federico Dimarco | difensore del Parma

Un talento al giorno – Ethan Ampadu - difensore del Chelsea : Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu è un calciatore inglese naturalizzato gallese di origini irlandesi e ghanesi, difensore del Chelsea e della nazionale gallese. difensore centrale dotato di forte personalità e abile nell’impostazione del gioco, è in possesso di un’ottima elevazione e di un buon senso della posizione. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Rio Ferdinand. Cresciuto nel settore giovanile dell’Exeter ...

Un talento al Giorno : Nicholas Opoku - difensore dell’Udinese : Nicholas Opoku è cresciuto nel Kumasi Corner Babies, nel 2016 si trasferisce al Berekum Chelsea, con cui disputa due stagioni. Acquistato nel 2017 dal Club Africain, il 13 luglio 2018 passa all’Udinese, legandosi al club friulano con un quadriennale. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Un Talento al Giorno: Nicholas Opoku, ...

Un talento al Giorno : Riccardo Marchizza - difensore del Crotone : Riccardo Marchizza nel 2006 si è trasferito dal settore giovanile della Tor Lupara, società in cui aveva iniziato a giocare, a quello della Roma, con la cui Primavera nell’arco di 2 stagioni vince un Campionato Primavera, una Coppa Italia Primavera ed una Supercoppa Primavera. Nella stagione 2016-2017 viene aggregato alla prima squadra, allenata da Luciano Spalletti. Esordisce con la maglia della Roma l’8 dicembre 2016, ...

Un talento al Giorno : Marco Tumminello - attaccante dell’Atalanta e dell’Under 20 : Marco Tumminello cresciuto nell’Asd Città di Trapani e successivamente nel Palermo, nel 2012 passa al settore giovanile della Roma. Esordisce in Serie A il 6 gennaio 2016 sul campo del Chievo, entrando al 90° al posto di Alessandro Florenzi. Ottiene successivamente la sua seconda presenza con la maglia della Roma il 26 agosto 2017 nella sconfitta della squadra giallorossa contro l’Inter. Il 31 agosto 2017, nell’ultimo ...

Un talento al Giorno : Alessandro Plizzari - portiere del Milan e dell’Under 20 : Alessandro Plizzari dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan, a cui è approdato a 6 anni, ed essersi imposto come uno dei migliori talenti del vivaio rossonero (primo giocatore nato negli anni 2000 ad essere convocato in Serie A), nella stagione 2016-2017 viene aggregato alla prima squadra come terzo portiere. Il 4 luglio 2017 viene ceduto in prestito alla Ternana, militante in Serie B. Il 6 agosto 2017, a 17 anni, fa il suo ...

L’Uomo del Giorno : Marco Verratti - talento del Psg paragonato spesso a Pirlo : Marco Verratti è nato a Pescara, il 5 novembre 1992, è un calciatore italiano, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana. spesso paragonato ad Andrea Pirlo, è considerato tra i migliori talenti europei della sua generazione, nonché uno dei centrocampisti più forti e completi al mondo. È il terzo giocatore nella storia della Nazionale Italiana, dopo Raffaele Costantino e Massimo Maccarone ad aver ricevuto la prima ...

Un talento al Giorno : Simone Lo Faso - attaccante del Palermo : Simone Lo Faso inizia a giocare a calcio ad 8 anni, nella Vis Palermo, rimanendovi un anno, prima di trasferirsi nelle giovanili del Palermo, dove inizia a giocare dai Pulcini con mister Zammitti. Resta 5 anni in rosanero, trasferendosi nel 2012, all’età di 14 anni, in prestito al Siena. Ritorna in Sicilia nel 2014 dopo due stagioni e nella stagione 2015-2016 passa a giocare nella squadra Primavera. Debutta in prima squadra il 12 ...

Un talento al Giorno : Filippo Melegoni - centrocampista dell’Atalanta in prestito al Pescara : Filippo Melegoni ha giocato nel settore giovanile dell’Atalanta, facendo anche 24 presenze nell’under 17, segnando sei gol. Nella Primavera si è imposto come pilastro nel centro di centrocampo. Dopo essere stato convocato dalla prima squadra dell’Atalanta per diverse partite, Melegoni è stato inserito nella formazione titolare per la partita contro la Sampdoria il 22 gennaio 2017. Ha giocato il primo tempo prima di essere ...

Un talento al Giorno : Hamed Junior Traorè - giovane centrocampista dell’Empoli : Hamed Junior Traorè arrivato in Italia da bambino con la famiglia, si stabilisce con la famiglia a Barco, con cui inizia a giocare a calcio con la locale squadra del Boca. Nel 2015 passa all’Empoli, con cui si mette in mostra nelle formazione giovanili, arrivando a conquistare la finale del Torneo di Viareggio 2017. L’8 ottobre 2017 esordisce tra i professionisti, a soli 17 anni, in occasione della partita di campionato vinta per 3-1 ...

Un talento al Giorno : Fabrizio Caligara - scuola Juventus in prestito all’Olbia : Fabrizio Caligara è un calciatore delle giovanile della Juventus. Il 1 ° febbraio 2018, Caligara ha firmato con il Cagliari. Il 17 aprile 2018, ha fatto il suo debutto in Serie A, allo Stadio San Siro contro l’Inter, dove è entrato al posto di Andrea Cossu. Il 16 agosto 2018, Caligara è passato all’Olbia in prestito fino al 30 giugno 2019. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE ...

Un talento al Giorno : Marcus Rashford - forte attaccante del Manchester United : Marcus Rashford dopo circa dieci anni passati nelle giovanili del Manchester United, l’allenatore dei Red Devils Louis van Gaal decide di aggregare Rashford in prima squadra nella stagione 2015-2016. Il suo esordio tra i professionisti arriva il 25 febbraio 2016, nella partita di Europa League contro il Midtjylland a Old Trafford, quando sostituisce nella formazione titolare Anthony Martial, infortunatosi nel riscaldamento a pochi ...

Un talento al Giorno : Ismaël Bennacer - centrocampista dell’Empoli : Ismaël Bennacer il 21 agosto 2017 l’Arsenal lo cede a titolo definitivo all’Empoli, in Serie B con il quale firma un contratto quadriennale. Esordisce con i toscani il 26 agosto, alla prima di campionato, pareggiata per 1-1 sul campo della Ternana, entrando al 62′ al posto di Zappella. Segna la sua prima rete con gli azzurri il 24 febbraio 2018 nella partita pareggiata in trasferta 1-1 contro il Cittadella.Il 19 agosto ...

Un talento al Giorno : Andrea Danzi - forte centrocampista del Verona : Andrea Danzi giocatore dotato di forte personalità, può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, prediligendo la posizione di mediano. Veloce, resistente atleticamente e dotato di un ottimo senso della posizione, è molto abile nel possesso palla e nel dribbling, oltre che avere una grande visione di gioco. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Jorginho e Beniamino Vignola. Cresciuto nel settore giovanile del Verona, il 1º luglio ...

Un talento al Giorno : Lucas Boyé - forte calciatore del Torino mandato in prestito in Grecia : Lucas Boyé il 1º febbraio 2016 ha firmato un contratto che lo legherà al Torino per quattro stagioni, a partire dal 1º luglio del 2016. Per il suo cartellino il Torino tra indenizzi e commissioni varie ha investito circa 2,5 milioni di euro. Va a segno nelle prime due amichevoli estive del club granata, contro Olympic Morbegno e Casatese Rogoredo. Il 13 agosto 2016 mette a segno il suo primo gol in gare ufficiali con la maglia granata nel ...