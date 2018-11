Un leghista su tre è stufo | chiede la rottura con i 5 Stelle

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) I tormentati equilibri interni al governo si rinnovano di giorno in giorno. In certi momenti, i due partner sembrano lavorare in completo accordo fra loro, in altri, più frequenti, le contraddizioni e le accuse reciproche sono tali che pare che lasia immediata.Ad approfondire la frattura potenziale tra le due componenti del governo si aggiungono poi i risultati dei sondaggi sulle intenzioni di voto emersi in questi primi mesi di vita dell'esecutivo. Che hanno visto col tempo una decrescita dei consensi per il partito di Di Maio e, all'opposto, un incremento per quello guidato da Salvini. Che oggi è nettamente più forte e, per di più, in un trend di espansione ulteriore.Anche per questo motivo, diversi osservatori ipotizzano la possibilità che Salvini possa prendere in considerazione la decisione di rompere l'alleanza in corso e "incassare" in qualche modo il proprio successo. ...