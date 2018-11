Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 10 e domenica 11 novembre in Riviera e

Karate - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 10 novembre. Tutti gli italiani in gara : Oggi (sabato 10 novembre) si svolgerà a Madrid la quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Sarà la giornata clou di questa rassegna iridata visto che verranno assegnati tutte le medaglie individuali. L’Italia sarà protagonista in cinque finali. Luigi Busà (-75 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg) combatteranno per l’oro, mentre Laura Pasqua (-61 kg), Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata, si giocheranno il bronzo. Le finali verranno ...

OM incontra Maldestro per l’album Mia madre odia Tutti gli uomini : Esce oggi il nuovo album di Maldestro dal titolo Mia madre odia tutti gli uomini. L'instore tour inizia contemporaneamente al rilascio del disco mentre pr il tour bisognerà aspettare il mese di gennaio. Alcuni dei concerti sono già noti e li trovate al termine di questi post. Abbiamo incontrato Maldestro a poche ore dalla pubblicazione di Mia madre odia tutti gli uomini. Ecco cosa ci ha raccontato! Perché il titolo Mia madre odia tutti gli ...

Quelli che il Calcio – Gazzelle presenta la sua hit ‘Sopra’ : Tutti gli ospiti della prossima puntata : Gazzelle ospite a Quelli che il Calcio per presentare in anteprima tv la sua hit “Sopra”. ospiti della puntata: Eleonora Pedron, Dario Vergassola, Gio Evan; dagli spalti Giovanni Storti, Omar Fantini e Ruggero de I Timidi Torna domenica 11 novembre 2018 alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. In questa puntata ospite in ...

Red Dead Online quando esce? Tutti i dettagli sul multiplayer di RDR2 : L’hanno già candidato a diventare il prodotto di intrattenimento più redditizio della storia. Difficile fare paragoni tra cinema, musica e videogiochi, però sta di fatto che Red Dead Redemption 2 (qui la nostra recensione) ha incassato 726 milioni di dollari dal 26 al 29 ottobre. In otto giorni ha venduto tante copie (17 milioni) quanto il primo capitolo della saga ne era riuscito a piazzare in otto anni. Insomma, parliamo di uno dei ...

Red Dead Online - quando esce? Tutti i dettagli sul multiplayer di RDR2 : L’hanno già candidato a diventare il prodotto di intrattenimento più redditizio della storia. Difficile fare paragoni tra cinema, musica e videogiochi, però sta di fatto che Red Dead Redemption 2 (qui la nostra recensione) ha incassato 726 milioni di dollari dal 26 al 29 ottobre. In otto giorni ha venduto tante copie (17 milioni) quanto il primo capitolo della saga ne era riuscito a piazzare in otto anni. Insomma, parliamo di uno dei ...

UFFICIALE - Uefa e EA SPORTS lanciano la eChampions League : super premio e finale a Madrid - Tutti i dettagli : 'EA SPORTS FIFA coinvolge decine di milioni di persone in tutto il mondo e, grazie alla nostra presenza all'interno del videogioco, abbiamo ancora più possibilità di avvicinare la Uefa Champions ...

Anche Emma alla Milano Music Week il 25 novembre per il party di chiusura di Billboard Italia : Tutti gli ospiti : Emma Marrone alla Milano Music Week per il party conclusivo della kermesse. Questa l'ultima notizia che trapela dal fronte della manifestazione che si concluderà con i festeggiamenti per il primo anno di Billboard Italia, che ha organizzato la serata finale della seconda stagione dell'evento. Tra gli altri ospiti annunciati, Anche i due produttori di platino Takagi e Ketra che sono reduci dal successo di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri e ...

Tiro con l’arco - Italia in raduno a Formia : Tutti gli azzurri convocati : L’Italia di Tiro con l’arco torna al lavoro e dal 19 al 30 novembre sarà impegnata in un raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (Latina). Dopo l’esperienza di fine ottobre e il collegiale con la Nazionale di Tiro a segno, gli azzurri saranno divisi in due gruppi: le ragazze si ritroveranno dal 19 al 26 novembre, gli uomini dal 23 al 30 novembre. Di seguito gli atleti convocati dal Direttore Tecnico Mauro ...

Black Friday Amazon 2018 - date di inizio offerte. E oggi sconto 10 euro su Tutti gli ordini : E’ fissato per il 23 novembre il giorno del Black Friday Amazon 2018: come fare acquisti a prezzi scontati e le sorprese di oggi

Handanovic miglior portiere d'Europa - ma l'Inter cerca il sostituto : Tutti i nomi : Se si considerano i cinque top campionati europei, come scrive La Gazzetta dello Sport, è il migliore in assoluto per rendimento nel rapporto tra parate effettuate e gol subiti: 83,33% , meno di due ...

Travaglio vs Giannini : “Di Maio? Ha fatto in 5 mesi più lui che Salvini”. “Sono Tutti titoli tranne decreto dignità” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il direttore di Radio Capital, Massimo Giannini, secondo cui ormai “è già arrivato l’autunno per Luigi Di Maio”. Travaglio dissente: “Che sia arrivato l’autunno per Di Maio lo sento dire da prima che lui nascesse. Io aspetterei. Molti leader vorrebbero riuscire a realizzare in 5 mesi punti importanti del loro programma come Di Maio. Io continuo a ...

Pace fiscale - la guida. Tutti gli sconti su cartelle - multe e liti : Al via la prima fase operativa della Pace fiscale . E sulla rampa di lancio, tra le varie formule per mettersi in regola con il Fisco, ci sono le sanatorie flash sugli accertamenti . Ma sul sito dell' ...

Puglia - Castel del Monte e Tutti i musei chiudono per sciopero : "Pochi custodi per tenerli aperti" : Assemblea di tutto il personale del Polo museale della Puglia, i siti restano chiusi dalle 9,30 alle 11,30. "Il Castello Svevo di Bari è inaccessibile in ambienti da poco restaurati, con la probabile chiusura in alcuni dei prossimi giorni festivi"

Karate - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 9 novembre. Tutti gli italiani in gara : Terzultima giornata di gare ai Mondiali di Karate 2018 di Madrid. Dopo le prove individuali, e prima delle finali in programma nel weekend, il calendario propone eliminatorie e ripescaggi del kumite a squadre maschile e femminile. L’Italia presenterà al via i seguenti atleti. Tra gli uomini, che esordiranno gli Azzurri andranno a sfidare Taipei, saranno impegnati: Ahmed El Sharaby, Rabia Jendoubi, Nello Maestri, Luca Maresca, Simone ...