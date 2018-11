Tumore allo stomaco | da cosa è causato e come si fa a evitarlo

Tumore al seno : “allodole” o “civette”? Alcune donne sono meno a rischio : Uno studio presentato durante la conferenza sul cancro che si chiude oggi a Glasgow ha rilevato che le donne che si svegliano presto al mattino (le “allodole“) e non fanno le ore piccole, sono più protette dal cancro al seno e incorrono in un rischio di ammalarsi di questo Tumore del 40% inferiore rispetto alle donne che si svegliano e vanno a letto tardi (le “civette“). La ricerca dell’università di Bristol si è ...

Sci alpino - Elena Fanchini rientra dopo il Tumore : “Ora posso dedicarmi solo allo sport! A gennaio in gara” : Elena Fanchini ha ottenuto il via libera dalla Commissione Medica della FISI per poter riprendere l’attività agonistica a pieno ritmo. Era la notizia che tutti aspettavamo dopo che la bresciana aveva dovuto combattere contro un tumore a causa del quale non aveva potuto partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 33enne, fermatasi a gennaio per curare il male che l’aveva colpita, ha terminato il ciclo di terapie e gli ...