Tuffo nel passato | ultimo episodio Anno 2017 | Ed Sheeran negli album e Despacito nei

Tuffo nel passato - diciannovesimo episodio. Anno 2016 : nel mondo della musica ci lasciano tre miti come Prince - George Michael e David Bowie. L’album più venduto in Italia è di Mina e Celentano - a diciotto anni dal loro primo album insieme : Siamo a diciAnnove. DiciAnnove fermate. Ne manca solo una per arrivare al capolinea della lunga tratta ferroviaria del passato. La diciAnnovesima fermata del nostro viaggio si chiama 2016. Anno in cui a novembre il ricco imprenditore Donald Trump, candidato alle elezioni politiche per la fazione repubblicana, diventa il nuovo Presidente degli Stati Uniti contro ogni pronostico che vedeva come possibile vincitrice la principale avversaria ...

Tuffo nel passato - diciottesimo episodio. 2015 : è di Jovanotti l’album più venduto dagli italiani nell’anno della morte dell’amico Pino Daniele : Fermata numero 18 del nostro treno che ci porta in viaggio nel tempo. Una fermata chiamata 2015. Il 2015 è stato un anno ricco di avvenimenti davvero significativi che hanno sconvolto il mondo intero. Un anno iniziato con l’attentato alla sede del giornale satirico francese Charlie Hebdo per mano dell’esercito jihadista e terminato con la strage di Parigi del 13 Novembre presso il Bataclan e l’inizio del Giubileo della Misericordia indetto da ...

Tuffo nel passato - diciassettesimo episodio. Anno 2014 : è di Vasco il disco più venduto in Italia. Esplodono diversi astri nascenti della musica pop internazionale : Fermata numero 17 del treno che ci sta portando in viaggio lungo il nostro passato. La fermata è quella del 2014. A febbraio, dopo meno di un Anno di mandato, Enrico Letta rassegna le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio. Tre giorni dopo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano assegna l’incarico di nuovo Premier all’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi. Un Renzi che tre mesi dopo otterrà il 40% dei voti alle elezioni europee ...

Tuffo nel passato - sedicesimo episodio. Anno 2013 : tanti cambiamenti nel mondo politico e nella religione e tanti grandi successi di ogni genere nel mondo della musica : Continua il nostro settimanale viaggio nella storia con il sedicesimo appuntamento del nostro Tuffo nel passato. Correva l’Anno 2013. Un Anno di importanti conferme e importanti cambiamenti nel mondo politico. In Germania viene eletta come cancelliera per la terza volta consecutiva Angela Merkel. La Turchia diventa scenario di protesta contro il governo Erdogan mentre in Egitto il presidente Morsi viene destituito dal suo incarico. L’Inghilterra ...

Tuffo nel passato - quindicesimo episodio. Anno 2012 : cronaca di un anno ricco di avvenimenti - positivi e negativi - in ogni campo - musica compresa : Tappa numero quindici del nostro viaggio nel passato. Correva l’anno 2012. Un anno di tragedie e cataclismi accaduti realmente (come il naufragio della Costa Concordia sull’Isola del Giglio, l’uragano Sandy che colpisce gli Stati Uniti e il terremoto di fine maggio con epicentro in Emilia-Romagna) o presunti (in riferimento alla bufala della fine del mondo predetta dal calendario Maya nel 2012), importanti cambiamenti nella politica europea (in ...

Tuffo nel passato - quattordicesimo episodio. Anno 2011 : Vasco e Modà trionfano in Italia - Adele domina le classifiche mondiali - Amy Winehouse si aggiunge al Club 27 : Si rinnova per la sua quattordicesima volta l’appuntamento con la storia della nostra rubrica “Tuffo nel passato”. Continua il viaggio per gli anni ’10 del 2000 ed entriamo nel 2011. Un Anno che comincia con gli scontri in Egitto tra cristiani e musulmani, il devastante terremoto con tsunami del Giappone che ha provocato 11.000 morti, il matrimonio del Principe William e Kate Middleton, i 150 anni dell’Unità d’Italia e la beatificazione di Papa ...

Tuffo nel passato - tredicesimo episodio. Anno 2010 : l’inno dei Mondiali è di Shakira e raggiunge un successo planetario. Dominio Ligabue in Italia : Il tempo vola sempre di più: ridendo e scherzando si è già arrivati al tredicesimo episodio della nostra settimanale rubrica “Tuffo nel passato”. E lo facciamo entrando nel decennio che stiamo ancora vivendo, negli anni ’10 del Duemila, a partire dal 2010. Anno ricco di avvenimenti significativi a livello politico-economico: il termine della Guerra dei Sette Anni dell’Iraq, l’inizio dei colloqui di pace tra Israele e Palestina e tra gli Stati ...

Tuffo nel passato - dodicesimo episodio. Anno 2009 : un’annata musicale segnata dalla morte di Michael Jackson - dal ricambio generazionale nella musica di tutto il mondo e - in Italia - dal terremoto dell’Aquila : Dodicesima fermata della lunga ferrovia del passato che noi come nostro solito narriamo nella rubrica Tuffo nel passato. Correva l’Anno 2009. Un Anno che inizia con il giuramento di Barack Obama alla Casa Bianca come nuovo presidente degli Stati Uniti e termina con la nomina dello stesso Obama a Premio Nobel per la Pace. Nell’Anno in cui diventa il nuovo Stato presidente del G8 e viene introdotto nella legge nazionale il reato di stalking, ...