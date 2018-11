Tuffi grandi altezze | Coppa del Mondo Abu Dhabi 2018 | Gary Hunt colpisce ancora

Tuffi dalle grandi altezze – De Rose settimo a metà gara ad Abu Dhabi : Coppa del mondo Tuffi dalle grandi altezze: De Rose settimo a metà gara ad Abu Dhabi Nella tappa unica di Coppa del Mondo di Tuffi dalle grande altezze ad Abu Dhabi Alessandro De Rose è settimo in classifica provvisoria. Dopo i primi due salti da 27 metri il 26enne calabrese, bronzo mondiale a Budapest 2017, ha totalizzato 168.45 punti: 58.80 con l’obbligatorio (5441B) che ha da poco inserito nel suo nuovo programma e 109.65 con il ...

Tuffi grandi altezze - World Series Polignano a Mare 2018 : il trionfo di Gary Hunt - Alessandro De Rose conclude settimo : Spettacolo e show a Polignano a Mare (Italia) per l’ultima tappa delle World Series dei Tuffi dalle grandi altezze. C’era grandissima attesa per le sorti di quest’ultimo round che, nei fatti, assegnava il titolo di campione nella competizione maschile e in quella femminile. Ebbene, il peso della tradizione e della classe incurante nel tempo ha avuto la meglio. Difficile introdurre diversamente la vittoria di Gary Hunt (418.65). ...

Tuffi grandi altezze - World Series Polignano a Mare 2018 : Alessandro De Rose ottavo dopo la prima giornata : E’ cominciato a Polignano a Mare il grande spettacolo delle World Series di Tuffi dalle grandi altezze. L’ultima tappa del circuito mondiale vede la sfida diretta tra i primi due sia della classifica maschile che di quella femminile e proprio i duellanti si sono “marcati” dopo la giornata del sabato. Al comando in campo maschile c’è il messicano Jonathan Paredes con un punteggio totale di 165.40 davanti al ceco ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : grande finale a Polignano a Mare. Alessandro De Rose sogna un fantastico bis : E’ arrivato il momento della finalissima per le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze. Sarà un’ultima tappa bellissima ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo sarà quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. La gara italiana sarà decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al ...

Tuffi grandi altezze - Polignano a Mare 2018 : programma - orari e tv : Le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze sono arrivate alla loro ultima tappa. Sarà un finale bellissimo ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo è quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. Sarà una finalissima decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al femminile i primi due della ...