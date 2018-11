Tu sì que vales | cantante avverte Rudy Zerbi | “Basta o ti spezzo…”

lanostratv

: Sabato sera Irama sarà ospite a @tusiquevales_it ... e non sarà da solo! ?? @IRAMAPLUME - WittyTV : Sabato sera Irama sarà ospite a @tusiquevales_it ... e non sarà da solo! ?? @IRAMAPLUME - AmiciUfficiale : GIOVANI e innamorati? ?? - mayaablat : Era un’osservazione, sto guardando tu si que vales e c’era una coppia.. -

(Di sabato 10 novembre 2018)‘minacciato’ da un concorrente di Tu si queNella puntata di questa sera di Tu sì quenon poteva mancare il momento dedicato alla Scuderia dei talenti di Gerry Scotti che si è arricchita di un nuovo membro: il signor Francesco subito si è ‘scornato’ con il perfido (si fa per dire)il quale non voleva farlo esibire. Subito l’anziano concorrente si è risentito e lo ha minacciato (in senso buono) in dialetto dicendogli “, io ti spezzo le gambe ok? Facciamo i conti dopo”.si è messo a ridere e durante l’esibizione sulle note di O’ Sole Mio ha rubato le bacchette dei giudici ed è corso alla clessidra per togliergli il tempo. Peccato che nel tragitto sia caduto facendo una capriola, inseguito dalla velocissima Maria De Filippi. Il concorrente, neanche a dirlo, è entrato a far parte della ...