Tu si que vales | Belen e Martin Castrogiovanni in lacrime per Chicca

Tu si que vales - la toccante e drammatica storia di Chicca commuove i giudici : Durante la puntata di sabato 10 novembre 2018 di Tu si que vales, in studio è stata raccontata la drammatica storia di Chicca, una bambina di 13 anni, ammalatasi di un tumore raro. A parlare della bimba sono stati i genitori, entrati in studio:prosegui la letturaTu si que vales, la toccante e drammatica storia di Chicca commuove i giudici pubblicato su TVBlog.it 10 novembre 2018 22:39.

Tu sì que vales - cantante avverte Rudy Zerbi : “Basta o ti spezzo…” : Rudy Zerbi ‘minacciato’ da un concorrente di Tu si que vales Nella puntata di questa sera di Tu sì que vales non poteva mancare il momento dedicato alla Scuderia dei talenti di Gerry Scotti che si è arricchita di un nuovo membro: il signor Francesco subito si è ‘scornato’ con il perfido (si fa per dire) Rudy Zerbi il quale non voleva farlo esibire. Subito l’anziano concorrente si è risentito e lo ha minacciato (in ...

Irama a Tu Si que vales presenta Bella E Rovinata e Non Mollo Mai accompagnato da Giulia De Lellis : Stasera 10 novembre una nuova puntata di Tu Si Que Vales, il programma condotto dalla showgirl Belen Rodriguez e dai due sportivi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, in cui i concorrenti si mettono alla prova da anni e lo fanno davanti ai giudici della gara di Tu Si Que Vales: Maria De Filippi, Gerry Scotty, Teo Mammuccari e Iva Zanicchi alla guida della giuria popolare. Dopo la presenza della grande Loredana Bertè la scorsa settimana, ...

Programmi TV di stasera - sabato 10 novembre 2018. Littizzetto e Amadeus ospiti a Portobello - Irama a Tú sí que vales : Irama Rai1, ore 20.35: Portobello Gli ospiti di Antonella Clerici nel terzo appuntamento saranno Luciana Littizzetto, che con la sua ironia commenterà invenzioni ed inserzioni, e Amadeus che lascerà le sue solite vesti di conduttore televisivo, per assumere quelle d’inserzionista. Tra gli inserzionisti ci sarà chi parlerà di ufo, un vescovo, ex cappuccino, che tornerà al mercatino di Rai1 dopo trent’anni, la prima volta si presentò, ...

Tú sí que vales - la settima puntata di sabato 10 novembre : Irama ospite : Nuovo appuntamento con Tú sí que vales, il varietà di Canale 5 che intratterà i telespettatori anche questo sabato, 3 novembre 2018, alle 21:20. Tvblog seguira in liveblogging la trasmissione, commentando le esibizioni e i giudizi di giurati.prosegui la letturaTú sí que vales, la settima puntata di sabato 10 novembre: Irama ospite pubblicato su TVBlog.it 10 novembre 2018 09:30.

Sabato 10 novembre 2018 : stasera in tv Tu si que vales - Cicogne in missione - Entrapment e Colpi proibiti : Entrapment , Tv 8, : Robert Mac Mac Douglas e' considerato da tutti come uno dei migliori ladri del mondo, cosi' quando viene trafugato un Rembrandt i sospetti si concentrano su di lui. L'...

#Tusiquevales 5 – Settima puntata del 10 novembre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ospite : Irama. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Settima puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La sesta puntata, ...

Anticipazioni Tu si que vales 10 novembre 2018 : ospiti Irama con Giulia De Lellis | VIDEO : E’ ufficiale Irama e Giulia De Lellis sono una nuova coppia. Il cantante vincitore di Amici sarà ospite a Tu si que vales sabato prossimo, così come annunciato su Witty tv e sulla pagina Facebook del programma. Insieme a lui, però, nascosta in studio fra il pubblico vi sarà anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, infatti, l’influencer ed il ...

Giulia De Lellis e Irama insieme a Tu si que vales : Maria De Filippi svela il fidanzamento : Irama e Giulia De Lellis sono una coppia: dopo ore di gossip, illazioni e mezze smentite, ci ha pensato Maria De Filippi ad ufficializzare il fidanzamento tra le sue due creature televisive. Durante la registrazione di una nuova puntata di Tu si que vales nella quale il cantante era ospite, la conduttrice ha svelato la presenza tra il pubblico dell'influencer romana, etichettandola come la 'nuova compagna del vincitore di Amici 17'. Irama canta ...

