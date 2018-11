: #California Vasti incendi distruggono i boschi intorno a Los Angeles. Almeno 9 le vittime. Le star in fuga dalle vi… - Agenzia_Italia : #California Vasti incendi distruggono i boschi intorno a Los Angeles. Almeno 9 le vittime. Le star in fuga dalle vi… - SkyTG24 : #UltimOra #ElectionNight, la #California elegge come governatore #GavinNewsom, l'ex sindaco di San Francisco che ha… - NotizieIN : Trump: 'In California è una catastrofe' -

"La distruzione è catastrofica. Gli incendi sviluppano molto rapidamente, in alcuni casi anche 100 acri (oltre 40 ettari) al minuto". Questo l'allarme lanciato dal presidente Usa. "I cittadini devono evacuare in fretta, eseguendo gli ordini dei pubblici ufficiali. I nostri cuori sono con i 4mila uomini che combattono contro gli incendi e con le famiglie delle 11 persone morte. Dio benedica tutti".lo scrive via Twitter riferendosi ai violenti roghi scoppiati in varie aree della, inclusa Los Angeles.(Di domenica 11 novembre 2018)