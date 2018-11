' Trump coinvolto nel pagamento della pornostar | ci sono le prove'

Wall Street Journal : "Trump coinvolto nel pagamento della pornostar Stormy Daniels : ci sono le prove" : Le autorità americane hanno messo le mani e raccolto le prove del coinvolgimento di Donald Trump nei pagamenti alla porno star Stormy Daniels e all'ex coniglietta di Playboy, Karen McDougal.Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la partecipazione del presidente potrebbe essere considerata una violazione delle norme federali per il finanziamento della campagna elettorale.

Khashoggi - Trump : Salman coinvolto?Forse : 12.38 Il presidente Usa, in una intervista al Wall Street Journal nello Studio Ovale, ipotizza la responsabilità del principe ereditario saudita bin Salman nell'omicidio di Jamal Khashoggi, cronista e dissidente, nel consolato saudita di Istanbul. "Il principe gestisce le cose laggiù;soprattutto a questo stadio,se dovesse essere qualcuno,sarebbe lui". Secondo il quotidiano turco Sabah,l'intelligence di Ankara ha mostrato a Gina ...

Usa - Trump dichiara che Putin è “probabilmente” coinvolto in assassinii e avvelenamenti : “Ma non negli Stati Uniti” : Donald Trump ha detto che “probabilmente” il presidente della Russia, Vladimir Putin, è coinvolto in assassinii e avvelenamenti, ma poi sembra abbia voluto minimizzare la gravità di queste azioni, soprattutto nel contesto dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Russia, precisando che comunque non sono mai Stati commessi su suolo americano. La dichiarazione a sorpresa dell’inquilino della Casa Bianca è stata fatta ai ...

Trump : 'Putin probabilmente coinvolto in omicidi - ma non negli Usa' - : Il presidente Usa, in un'intervista alla Cbs, ribadisce comunque "di avere fiducia" nel leader russo. Sul Russiagate dice: "Non chiudere le indagini? Non prometto nulla". Poi ha corretto il tiro sul ...

Trump : «Putin probabilmente coinvolto in avvelenamenti e omicidi - ma non negli Usa» : Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta ospite del programma «60 minutes» della Cbs precisa che «probabilmente» il leader del Cremlino è coinvolto in questi fatti ma è sembrato diminuirne la gravità--Per il presidente americano Donald Trump «probabilmente» Vladimir Putin è coinvolto in assassini e avvelenamenti, ma non nei casi avvenuti negli Stati Uniti. È quanto ha dichiarato il presidente americano in un'intervista al programma «60 ...

