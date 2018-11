Trump | clima teso con Macron dopo lo scontro sulla difesa Ue

Francia : Trump all'Eliseo - con Macron niente abbracci - clima teso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - il nuovo Presidente Bolsonaro è il “Trump dei Tropici” : piani folli per il clima e la Foresta Amazzonica : Domenica 28 ottobre, vincendo le elezioni con il 55,2% di preferenze, Jair Bolsonaro è diventato Presidente del Brasile battendo di 10 punti percentuali l’avversario Fernando Haddad. Bolsonaro è definito da molti come un orgoglioso razzista, misogino e omofobo, a favore della tortura e della dittatura. Correndo per il Partito liberalsocialista, è riuscito a ottenere il voto di una popolazione disillusa, arrabbiata e stanca della corruzione che ...

Trump CI RIPENSA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO/ Riscaldamento "non è una bufala" : prima era "costosissima cag**a" : TRUMP ci RIPENSA sul CAMBIAMENTO CLIMATICO: The Donald ammette che il Riscaldamento globale "non è una bufala". Poco tempo fa l'aveva definito una "costosissima cag**a".(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:03:00 GMT)

Cambiamento climatico - Trump ci ripensa “Non penso che sia una bufala” : “Non è una bufala”. Donald Trump ci ripensa e, dopo aver detto di tutto sul Cambiamento climatico nel corso degli anni, in un’intervista rilasciata a Lesley Stahl, reporter di 60 Minutes, noto programma televisivo in onda sulla Cbs, ammette che “qualcosa sta cambiando”. Non si tratta di un dietrofront totale, ma i toni sono di certo meno duri rispetto a quando, non ancora presidente degli Stati Uniti d’America, il tycoon postava sui social frasi ...

Da “bufala” a “fenomeno passeggero” : Trump rinnega ancora il cambiamento climatico : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Così come un tifone può essere declassato a depressione tropicale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha declassato il cambiamento climatico da bufala a fenomeno passeggero. Nel 2012, ancora prima di sedere alla Casa Bianca, aveva twittato la sua convinzione che quelli relativi al clima fossero allarmi sensazionalistici. Domenica 14 ottobre invece, ...

Cambiamento climatico - Trump : “Non è una bufala ma non so la causa” : Il presidente USA Donald Trump cambia idea sul Cambiamento climatico, affermando in una intervista alla CBS che non pensa sia una “bufala” (come aveva sostenuto dal 2012), ma non sa “se la causa sia umana“. Il tycoon ha aggiunto che il clima “potrebbe cambiare tornando indietro“, ma, in ogni caso, il presidente ha precisato che non intende perdere migliaia di miliardi di dollari e milioni di posti di lavoro ...

Trump aggiusta il tiro sul clima : 05.21 Trump ritiene che il leader del Cremlino Putin "probabilmente" sia stato coinvolto in assassini e avvelenamenti, ma non negli Stati Uniti. Lo ha detto durante una intervista alla CBS, durante la quale ha anche corretto il tiro sul cambiamento climatico affermando che non pensa sia una 'bufala', ma che non sa se la causa sia umana.

Clima : Trump mette in dubbio il rapporto IPCC - “voglio controllare chi l’ha scritto” : Donald Trump ha espresso scetticismo sui risultati del rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pubblicato lunedì scorso, dal quale sono emerse le gravi conseguenze dei cambiamenti Climatici in assenza di azioni globali concrete: il presidente USA ha affermato che deve controllare la credibilità degli esperti che l’hanno scritto. Il report, ha precisato il tycoon, “mi è stato consegnato e voglio ...

Clima e ambiente : Trump contro il multilateralismo : L'amministrazione statunitense guidata dal presidente Donald Trump sta letteralmente correndo contro il tempo per rivoluzionare le politiche in favore dell'ambiente varate dalla precedente presidenza di Barack Obama. L'ordine di comando impartito è cambiare il prima possibile, in previsione delle prossime elezioni presidenziali. Lo racconta molto bene un'inchiesta condotta dal Guardian, che ha intervistato esperti e funzionari dell'EPA, ...

Michael Bloomberg sfida Trump sul clima per la corsa alla Casa Bianca : Gli argomenti fondamentali sui quali farà leva il miliardario americano saranno proprio quelli riguardanti gli incontrollabili cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il mondo negli ultimi anni.

Global Climate Action Summit : da San Francisco la reazione di città - imprese e società civile a Trump : di Jacopo Bencini Dal 12 al 14 settembre San Francisco e la California hanno ospitato quello che molti hanno visto come l’evento climatico dell’anno – il primo Global Climate Action Summit – assieme alla COP polacca che si terrà a dicembre 2018. Visti i numeri, si tratta probabilmente del più grande evento non-Onu sul clima della storia. A rendere il Summit unico nel suo genere, l’attenzione specifica al mondo delle imprese private, ...

Clima - la California contro Trump : lancia satelliti per monitorare le emissioni : La California attacca Donald Trump:lo Stato americano famoso per la sua lotta contro il cambiamento Climatico e l’inquinamento ha deciso di lanciare un proprio satellite al fine di misurare le emissioni. “Con la scienza sotto attacco e la minaccia Climatica che aumenta, stiamo lanciando un nostro satellite”, ha dichiarato il governatore democratico Jerry Brown. L’annuncio segue di qualche giorno la proposta ...

Clima : Trump pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni di metano : Secondo il New York Times, Trump sarebbe pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni in atmosfera del metano: l’agenzia per la protezione ambientale starebbe per rendere pubblica una proposta per indebolire la norma della precedente amministrazione secondo cui le aziende devono monitorare e riparare eventuali perdite di metano. Si tratterebbe di un ulteriore passo dell’amministrazione Trump contro le normative ...

Clima - Trump : stop restrizioni su metano : 6.25 Nuova picconata contro l'eredità verde di Obama da parte dell'amministrazione Trump, che si prepara ad allentare le restrizioni sulle emissioni in atmosfera del metano, uno dei più potenti gas serra. Lo scrive il New York Times. L'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) ha intenzione di rendere pubblica una proposta per indebolire la norma della precedente amministrazione,secondo cui le aziende devono monitorare e riparare eventuali ...