Tria | ' Rispettare i vincoli sarebbe un vero suicidio' Bankitalia | giù lo spread

Fonti : Draghi ha chiesto a Tria di rispettare regole su conti pubblici anche oltre normativa Ue : A margine della riunione dell'Eurogruppo che si è svolta l'altroieri, nella giornata di lunedì, c'è stato un incontro a porte chiuse tra il ministro dell'economia Giovanni Tria e il numero uno della Bce, Mario Draghi. E' quanto riportato da alcune Fonti sentite da Reuters.

Alitalia-Fs - Salvini : 'Tria deve rispettare il contratto di governo' - : Non si placano i malumori interni all'esecutivo sulla vicenda di una possibile newco per il rilancio della compagnia di bandiera. Il vicepremier sul ministro dell'Economia: "La linea è tracciata, deve fare quello che dice il contratto. Non possiamo vendere a stranieri"

Alitalia : Salvini - 'Tria deve rispettare il contratto di governo' : L'Italia è determinata a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/Pil', ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Bali per l'assemblea annuale del Fondo monetario ...

Manovra - oggi Def chiuso : Tria - “deficit calo dal 2019”/ Ultime notizie - Moscovici : “faremo rispettare regole” : Manovra Economica, Di Maio "deficit al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con Tria. Modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:10:00 GMT)

AusTria : "Rispettare le regole Ue" Di Maio : "Aggressione preventiva" : Mentre i mercati mostrano ancora segno di nervosismo e il ministro dell'Economia Giovanni Tria lascia in anticipo Eurogruppo ed Ecofin per lavorare alla nota di aggiornamento del Def da presentare domani in Parlamento, si scalda il clima in Europa attorno alla manovra di bilancio che l'Italia presenterà entro la metà di questo mese Segui su affaritaliani.it

Il ministro dell'AusTria "amica" avverte l'Italia : "Ci sono regole da rispettare". E auspica un "chiarimento" di Tria : "C'è la necessità di chiarire" da parte dell'Italia quali siano i suoi piani di bilancio, perché "c'è una discussione tra gli stati membri" in quanto "l'Eurogruppo è un Unione monetaria, siamo insieme in questa famiglia e dobbiamo risolvere insieme la situazione della stabilità". Lo ha detto il ministro delle finanze ausTriaco che ha la presidenza di turno Ue dell'Ecofin H. Loeger. "Se ci sono regole ...

Il ministro Tria diserta l’Ecofin. Ue chiede chiarimenti sulla manovra : “Non sembra rispettare le regole” : "Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra. I partner europei possono stare "tranquilli, il debito/Pil scenderà nel 2019", ha dichiarato il ministro dell'Economia Giovanni Tria abbandonando l'Ecofin. Dubbiosa la Commissione europea: "Aspettiamo la bozza di legge di Stabilità ma a una prima vista i piani di bilancio italiani non sembrano compatibili con le regole del Patto".Continua a leggere

Tria cauto ma Di Maio affonda : non si può aspettare - rispettare promesse - : Continua lo scontro interno al governo sulla Manovra. Da una parte il ministro dell'Economia Giovanni Tria cauto dopo essere stato'allertato', da quanto aveva appreso AGV - Agenzia giornalistica IlVelino - dal presidente della Bce in persona Mario Draghi; dall'altra i due 'secondi' ...

Conti pubblici - Tria : “Governo ha intesa sui limiti da rispettare. La Ue? Stabilità dipende dal rapporto con i mercati” : “L’Italia ha impegni europei e vanno rispettati“. E “il governo ha già una intesa sui confini di bilancio da rispettare. Entro fine settembre quegli impegni diventeranno fatti”. Va ricordato, però, che “la Stabilità dei Conti dipende dal rapporto con i mercati finanziari”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato da Repubblica, ribadisce che nonostante le dichiarazioni bellicose ...

Tria : impegni sui conti da rispettare - ma non siamo i malati Ue - : Il ministro vuole restare entro in 2% ma i vicepremier vogliono sforare il 3%. Luigi di Maio punta a concentrare tutte le risorse sul reddito di cittadinanza