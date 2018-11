Tre Play 50 Unlimited con minuti illimitati e 50 Giga a 6 | 99 euro disponibile anche per

Qualcomm e Samsung nel 2019 poTrebbero portare il sensore di impronte nel display nella fascia media : Il nuovo sensore di impronte integrato nel display di Qualcomm dovrebbe esordire già tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, probabilmente su uno smartphone di Samsung L'articolo Qualcomm e Samsung nel 2019 potrebbero portare il sensore di impronte nel display nella fascia media proviene da TuttoAndroid.

Il display quasi senza cornici del Samsung Galaxy S10 poTrebbe essere stato svelato dalla beta di Android 9 Pie : dalla nuova versione beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere arrivata un'interessante anticipazione sul Samsung Galaxy S10 L'articolo Il display quasi senza cornici del Samsung Galaxy S10 potrebbe essere stato svelato dalla beta di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Yoshi's Crafted World : un nuovo video gameplay dal Nintendo Treehouse : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Nintendo ha da poco condiviso un nuovo video gameplay dedicato a Yoshi's Crafted World, il titolo in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch.Il filmato in questione ci permette un'occhiata in anteprima alla modalità cooperativa del gioco e ai vari costumi che potrà indossare Yoshi.Questi costumi non saranno solamente un elemento decorativo, ma determineranno la modifica di alcune ...

Diretta Maratona di New York : domenica in chiaro sulla Rai - in sTreaming su RaiPlay : Oltre 50.000 runners sono attesi al via della Maratona di New York 2018 che si correrà domenica 4 novembre. Attraversando come sempre i cinque distretti della Grande Mela, dal Ponte Giovanni da Verrazzano a Central Park, in un percorso confermatissimo e mai troppo semplice caratterizzato com’è da continui saliscendi soprattutto concentrati nella parte finale del tracciato di gara, ad iniziare dal km 25 con il temuto passaggio sul Ponte di ...

Nintendo poTrebbe in futuro concentrarsi su nuovi generi e titoli multiplayer : Nintendo ha da poco pubblicato i rendiconti finanziari del secondo quarto dell'anno fiscale corrente e i risultati sono decisamente buoni, anche se inferiori rispetto alle previsioni degli analisti. Come riporta Nintendolife questo rallentamento ha scoraggiato gli investitori e le speranze di Nintendo di Switch di raggiungere i 20 milioni di unità vendute sono totalmente riposte in Super Smash Bros. Ultimate. Il nuovo presidente della compagnia ...

EMUI 9 e GPU Turbo 2.0 arrivano su Honor Play - Honor 10 GT e Honor V10 - menTre si aggiorna Huawei Watch : Honor Play, Honor 10 GT e Honor V10 ricevono l'aggiornamento ad Android 9 Pie con la personalizzazione EMUI 9.0. E se ciò non bastasse godono pure della nuova GPU Turbo 2.0. Nel mentre Huawei Watch non resta a guardare e si aggiorna con un update piuttosto corposo sebbene non si tratti ancora di Wear OS. L'articolo EMUI 9 e GPU Turbo 2.0 arrivano su Honor Play, Honor 10 GT e Honor V10, mentre si aggiorna Huawei Watch proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 poTrebbe avere il nuovo display Infinity-V : Samsung ha da poco fatto registrare il marchio Infinity-V: potrebbe essere questo il nome del display degli smartphone della serie Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe avere il nuovo display Infinity-V proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutti i giochi di PlayStation Classic : tra GTA - Metal Gear Solid e molte alTre perle : Il mese scorso, Sony ha annunciato l'arrivo della sua PlayStation Classic, ovvero una mini retro console con 20 giochi pre-caricati, che sarà lanciata giusto in tempo per Natale. Ora, come riporta Eurogamer.net, sono stati svelati i giochi inclusi.Sapevamo già che la console avrebbe incluso Final Fantasy 7, Ridge Racer 4 e Tekken 3, ora apprendiamo che della lista faranno parte anche Grand Theft Auto (l'originale), Metal Gear Solid, Rayman e ...

Diretta Maratona di Venezia oggi in chiaro su RaiSport - sTreaming su RaiPlay : Domenica 28 ottobre si corre la Maratona di Venezia 2018. Si tratta dell'edizione numero 33 di una delle competizioni italiane più attese dagli appassionati del settore e dei runners, che ieri si sono presentati in massa nell’area eventi dell’Exposport Huawei Venicemarathon Village. L'attenzione era indirizzata, e lo sara' anche oggi, al giapponese Yuki Kawauchi, l'idolo dei maratoneti, che si prepara a correre l'87esima Maratona in carriera per ...

I Simpson - domani lo Speciale Halloween in Tv su Italia 1 e in sTreaming su Mediaset Play : Per l'intero pomeriggio di sabato 27 ottobre, dalle 14:30 alle 18:30, andra' in onda su Italia 1, e in streaming su Mediaset Play, lo Speciale Halloween 2018. In particolare, nell'arco dell'orario pomeridiano saranno trasmessi nove episodi della serie horror annuale La paura fa novanta Treehouse of Horror in lingua originale. Ognuno degli episodi in questione si compone, a sua volta, di tre storielle nelle quali i membri della gialla famiglia ...

PlayStation 5 in arrivo già dal 2019? Possibile rivoluzione e creazione di un sistema cloud per lo sTreaming : ... e questo potrebbe portare a posticipare al 2020 il rilascio della PS5 , ma in ogni caso le nuove tecnologie porteranno nell'immediato futuro ad una vera rivoluzione nel mondo dei videogames .

