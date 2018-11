Tra Usa e Ue l' Atlantico torna più largo

Uno studio Usa mosTra l'alto impatto ambientale dei Bitcoin : Si chiama “Mining” delle criptovalute ed è la creazione di nuove monete digitali. Ad oggi sta diventando un problema in termini di costi e consumo di elettricita'. A differenza dei veri minatori, che entrano nelle viscere della Terra per estrarre i minerali, gli “estrattori” di Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero ed affini usano l'hardware per estrarre la loro criptovaluta. Gli apparecchi elettronici utilizzati sono in funzione per 24 ore e 7 ...

USA non pianificano dispiegamento in Europa di missili conTrari a Trattato Inf " Bolton - : "Oggi solo due Paesi al mondo sono vincolati dal Trattato Inf e la Russia lo sta violando, il che significa che solo un paese al mondo è vincolato al Trattato. Paesi come la Cina, l'Iran, la Corea ...

Maltempo in Sicilia - Mazara allagata a causa di un fiume sTraripato - : Nuova perturbazione nell'isola a una settimana dalla tragedia di Casteldaccia. Vigili del fuoco in azione anche con i soccorritori acquatici. Oggi è allerta arancione in un'ampia area della regione

Ospedale "Giovanni Paolo II" a Ragusa. Continua il Trasferimento : Infondato ogni allarmismo, il trasferimento al nuovo Ospedale di Ragusa procede secondo programma. Ad assicurarlo è il commissario Ficarra

STrada usata come latrina per cani : proteste a Quarona : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Strada usata come latrina per ...

Milan - alTra tegola per Gattuso : lesione al crociato per Musacchio : ROMA - Ancora guai in casa Milan : al rientro dalla trasferta di Europa League a Siviglia , Gattuso deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili ai quali si è aggiunto anche Mateo Musacchio .

Maltempo : chiusa la sTrada statale a Montjovet per caduta massi : La strada statale 26 della Valle d’Aosta è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del comune di Montjovet, a causa di una caduta di massi. Le squadre e i tecnici Anas sono sul posto per una prima valutazione del versante e “per riaprire al traffico in tempi brevi”, spiega l’azienda. L'articolo Maltempo: chiusa la strada statale a Montjovet per caduta massi sembra essere il primo su Meteo Web.

Hunter Killer - il rapporto Tra Usa e Russia è una vecchia e cara rivalità : Non di rado, pure negli anni di più buia guerra fredda, il cinema americano ha incoraggiato il disgelo con i russi (lo fecero Schwarzenegger con Danko e Stallone con un discorso epico dopo aver battuto Ivan Drago in Rocky IV), ma stavolta siamo davvero da un’altra parte. Non sono più quegli anni di guerra ideologica, né è più l’era del cinema muscolare superpatriottico di stampo reaganiano. Hunter Killer – Caccia Negli Abissi ne è ben ...

Frana a Saint-Nicolas - chiuso un Tratto di sTrada Saint-Nicolas - Lo smottamento - piuttosto importante - è stato probabilmente causato dal ... : Intorno alle 6 di questa mattina, una Frana ha invaso la strada regionale di Saint-Nicolas, al km 9.050, in corrispondenza del "curvone" appena sopra il municipio, dopo il bivio per Vetan. La strada ...

L'alTra America di Laurene Powell Jobs. "Trump usa l'odio - serve più cultura" : "Anche io come voi sono orripilata" dalla politica che non mette freno all'uso delle armi, dice. "Ritengo " insiste " sia veramente terribile che delle persone elette non rappresentino la maggioranza ...

Migranti - Trump : niente asilo per chi enTra illegalmente negli Usa - : Nuova stretta del presidente sull'immigrazione. Il divieto è rivolto in particolare alla carovana di persone in arrivo al confine con il Messico. "Il nostro sistema è sopraffatto da troppe richieste ...