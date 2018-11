Tornano Malraux e Camus gemelli opposti di Francia

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) Uno, ambiguamente bello, come Humphrey Bogart in Casablanca, era un tombeur, l'altro, piuttosto, era un magnetico tombarolo. Addobbato come Corto Maltese, nei primi anni Venti, mentre Albertfa gné gné alle scuole elementari, André, spavaldo ventenne, s'aggira in Indocina insieme alla moglie, Clara Goldschmidt - di cui ha dilapidato la fortuna - sperando di far soldi trafugando statue, monili e bassorilievi dai templi cambogiani. Come sempre, la realtà irrompe disorientando le fantasie:, coraggioso quanto ingenuo, viene arrestato, un mucchio di scrittori francesi - tra cui André Breton, Gide, Mauriac, Louis Aragon - si mobilita per lui, che rientra in, nel 1924, nobilitato dalla fama di avventuriero.Nasce lì, nella selva asiatica, dove l'oscurità spiritata esalta il morbo occidentale, virus di morte e resurrezione, ilscrittore, quello de Le vie dei ...