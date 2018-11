Torna Domina la Discoteca in Fortnite ma c’è una rinuncia da fare

optimaitalia

Torna Domina la Discoteca in #Fortnite ma c'è stata una rinuncia da fare - OptiMagazine : Torna Domina la Discoteca in #Fortnite ma c'è stata una rinuncia da fare - VG247it : Fortnite: Blitz ci saluta e torna la modalità Domina la Discoteca

(Di sabato 10 novembre 2018)come sempre riceve da Epic Games degli aggiornamenti settimanali. In particolare il 6.22 ha portato diverse novità nel Battle Royale e non solo. Tra queste le armi completamente nuove e la modalità di giochi chiamata Blitz. Di cosa si tratta? In pratica è una versione più veloce di Battaglia Reale, con la Tempesta che avvicina costantemente i giocatori e un loot migliorato disponibile sulla mappa di gioco. Il problema è che ormai dobbiamo parlare al passato per questa modalità.Epic Games ha infatti annunciato di aver rimosso la modalità Blitz daa soli tre giorni dalla sua disponibilità. A quanto pare non ha avuto il successo sperato dagli sviluppatori. Ma è davvero così? Probabilmente questa è stata "scambiata" con il ritorno di un'altra modalità decisamente amata dai giocatori di, cioèla. Nel menu di gioco è infatti possibile ...