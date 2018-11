Torino scende in piazza per dire sì alla Tav | “Siamo 30mila”

Tav - il popolo del "Sì" all'Alta Velocità scende in piazza a Torino : «Siamo 30mila» : Grande affluenza in piazza Castello dove sulle note della canzone di Jovanotti 'Io penso positivo' ha avuto inizio la mobilitazione promossa da 'Sì, Torino va avanti'. Secondo...

A Torino c'è chi dice sì. E adesso scende anche in piazza : Il populismo potrà essere un buon vaccino per la nostra democrazia se saprà produrre gli anticorpi giusti per reagire ai professionisti dell'incompetenza, scriveva la settimana scorsa Claudio Cerasa . ...

Torino - l'autista non ha il resto per il biglietto e fa scendere dal bus cuoco del Gambia : Amadou ha 34 anni e vive a Ciriè da tre, ospite di una famiglia. Sull'episodio ha scritto una lettera: "In Italia c'è tanta gente solidale con le persone come me. Una ragazza mi ha dato un passaggio"