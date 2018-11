Torino-Parma 1-2 | Mazzarri amareggiato | “Nessuna attenuante”

Il Parma espugna Torino : Il Parma torna al successo battendo 2-1 il Torino in trasferta. La sfida valida come anticipo della 12esima giornata del campionato di Serie A , disputata allo stadio Olimpico-Grande Torino, si decide ...

Il Parma espugna Torino : Il Parma ha espugnato lo stadio Olimpico Grande Torino, battendo per 2-1 i granata. A firmare il successo dei ducali Gervinho e Inglese; inutile invece la marcatura di Baselli. Festeggia con i tre ...

Torino-Parma 1-2 : il tabellino : Torino-Parma 1-2 , primo tempo 1-2, MARCATORI : al 9' Gervinho, P,, al 25' Inglese, P,, al 37' p.t. Baselli, T, TORINO, 3-4-2-1,: Sirigu; Djidji, dal 2' s.t. Zaza,, Nkoulou, Izzo; De Silvestri, Rincon,...

Torino-Parma 1-2 - Serie A : colpaccio dei ducali. Gervinho e Inglese decidono l’incontro : colpaccio del Parma che ha sconfitto il Torino per 2-1 nell’anticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A e ha agganciato proprio i granata e la Fiorentina al settimo posto in classifica, a quota 17 punti. Grande prestazione dei ducali che confermano il loro ottimo avvio di campionato infilando il quinto successo. Succede tutto nel primo tempo: gli ospiti passano in vantaggio al 6′ con una rete di Gervinho che sfrutta ...

Il Torino ko in casa contro il Parma : 1-2 - con la firma di Gervinho : LA CRONACA Queste due squadre si sono affrontate in casa dei granata 14 volte, con sole 3 vittorie dei padroni di casa, 7 pareggi e 4 successi degli emiliani, l'ultima delle quali nel girone di ...

Torino-Parma 1-2 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/52 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Highlights Serie A Torino-Parma 1-2 . Video Gol - pagelle e tabellino del match : Torino-Parma, LA CRONACA– Il Parma espugna lo stadio Grande Torino e aggancia i granata in classifica. A quota 17 gli emiliani che impediscono agli uomini di Mazzarri di piazzarsi, momentaneamente, in zona Europa. Emiliani sul doppio vantaggio già prima della mezzora, grazie ad un avvio avvio di partita. Prima Gervinho (al minuto 9) poi Inglese […] L'articolo Highlights Serie A Torino-Parma 1-2 . Video Gol, pagelle e tabellino del ...

Torino irriconoscibile all’avvio - il Parma ne approfitta : grande prestazione dei gialloblù all’Olimpico : Il Parma fa la voce grossa contro il Torino, la squadra di D’Aversa vince in trasferta grazie ai gol di Gervinho ed Inglese Un Torino irriconoscibile nei primi 30 minuti di gioco all’Olimpico butta via la partita contro il Parma, capace di trionfare in trasferta sull’1-2. Con un avvio super allo stadio Olimpico, gli uomini di D’Aversa prendono d’assalto nel primo parziale di gioco la porta di Sirigu e segnano ...

Colpaccio Parma in casa del Torino : 1-2 : 16.55 Il Parma torna al successo all'Olimpico contro il Torino,che era imbattuto da 6 turni (3 successi ed altrettanti pari). Subito in vantaggio gli emiliani con Gervinho, lesto a sfruttare una indecisione di Izzo e Nkoulo e battere l'incolpevole Sirigu (9').Toro frastornato, il Parma ne approfitta e raddoppia con Inglese (25'). Biabiany sfiora il tris (bravo Sirigu). Baselli riapre la gara (37').Nella ripresa preme il Torino, ma Parma ...

Highlights Torino-Parma 1-2 : video dei gol di Gervinho e Inglese : La cronaca in breve Gli ospiti passano in vantaggio al 9' con Gervinho, il raddoppio arriva al 25' con Inglese. Accorcia Baselli al 37'. Dopo le due settimane di sosta della Serie A, il Torino ...

Torino-Parma 1-2 La Diretta Accorcia Baselli : Torino e Parma si affrontano nel capoluogo piemontese nella prima delle 3 partite in programma in questo sabato di Serie A: i granata vengono da un ottimo periodo, 6 partite senza sconfitte e da ...

Gol Inglese - splendida conclusione del centravanti del Parma : Torino spazzato via [VIDEO] : Gol Inglese – Il centravanti del Parma firma il 2-0 sul Torino con una splendida conclusione da dentro l’area su servizio di Gagliolo. I padroni di casa soffrono tremendamente le ripartenze degli ospiti e la difesa granata è sempre in difficoltà di fronte a Gervinho e Inglese. Centre de Gagliolo, Inglese reprend, 0-2 #TorinoParma pic.twitter.com/WlBlC1oayC — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 10 novembre 2018 SCARICA ...

LIVE Torino-Parma alle 15 - Gervinho sfida Belotti : tutto pronto per il calcio d'inizio di Torino-Parma allo stadio Grande Torino del capoluogo piemontese. Queste le formazioni ufficiali schierate dagli allenatori Mazzarri e D'Aversa. TORINO, 3-4-2-1, :...

Serie A - le formazioni ufficiali di Torino-Parma : torna Soriano - diverse sorprese negli ospiti : Le formazioni ufficiali di Torino-Parma – È tutto pronto per il primo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio di ieri sera tra Frosinone e Fiorentina, adesso tocca a Torino e Parma scendere in campo. Tra i padroni di casa Mazzarri ha scelto di rimpiazzare lo squalificato Meitè con Soriano. diverse sorprese tra gli ospiti, con Bastoni schierato da terzino sinistro, Scozzarella in regia al posto di ...