Torino | Mazzarri | ' Ci sono rimasto male | sarà una sosta dura per tutti'

Torino - Mazzarri fa mea culpa : "Oggi abbiamo sbagliato tutto" : del suo Toro contro il Parma : "Nulla da dire: loro ha fatto una grande partita - ammette il tecnico granata ai microfoni di Sky Sport -. In casa nelle ultime gare ci divertiamo a regalare il gol ...

Torino-Parma 1-2 - Mazzarri amareggiato : “Nessuna attenuante” : Sconfitta inaspettata per il Torino, questo pomeriggio, in casa contro il Parma. I granata interrompono una serie positiva di 5 partite cadendo per 2-1 sotto i colpi degli uomini di D’Aversa che, per quanto visto in campo, hanno meritato la vittoria. Gli uomini di Mazzarri non sono riusciti nella rimonta, con il gol di Baselli […] L'articolo Torino-Parma 1-2, Mazzarri amareggiato: “Nessuna attenuante” proviene da Serie A ...

Torino-Parma - le probabili formazioni : Mazzarri lancia Soriano : “Nelle ultime tre partite la squadra ha cambiato marcia. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e domani continuare a riempirlo. Questa squadra ha ancora un grande potenziale inespresso e ampi margini di miglioramento. I ragazzi rispondono con volontà alle sollecitazioni e hanno una grande voglia di crescere”. Lo dice l’allenatore del Torino Walter Mazzarri alla vigilia del […] L'articolo Torino-Parma, le probabili ...

Torino - Mazzarri avverte : 'Ora non dobbiamo cullarci sugli allori' : Torino - Torino a caccia di conferme nell'anticipo di campionato, domani pomeriggio, contro il Parma . Dopo la bella vittoria in trasferta contro la Sampdoria , l'allenatore granata Walter Mazzarri ...

Torino - Mazzarri : "Serve l'umiltà dei forti. Mai abbassare la guardia" : Walter Mazzarri , 57 anni, . LAPRESSE Quella parola la ripete spesso, quasi fino alla noia. Ed è chiaro che in settimana è stato il concetto sul quale ha "martellato" il gruppo. Per Walter la parola d'...

Torino - Mazzarri : 'Altra bella prestazione. Belotti? Gli mancava solo il gol' : Seconda vittoria esterna stagionale, sesto risultato utile di fila: il Torino schianta la Sampdoria, 4-1, a Genova . Ai microfoni si presenta Walter Mazzarri, oggi sostituito in panchina dal vice ...

Torino - Mazzarri : "È la strada giusta - così ci sbloccheremo" : Il primo tratto che salta all'occhio è la serenità sul volto di Walter Mazzarri. Le buone prestazioni del suo Toro, apparso in crescita progressiva contro Bologna e Fiorentina sul piano del gioco, ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Giochiamo bene - i gol arriveranno» : Difesa? Il calcio non è una scienza esatta, ci sono episodi che non controlli fino in fondo. In questo momento ogni errore che commettiamo ci costa un gol: è un momento. Se però continuiamo sulla ...

Torino - Mazzarri squalificato contro la Sampdoria : ecco le motivazioni della squalifica : Torino, Mazzarri è stato squalificato dal giudice sportivo dopo l’espulsione comminata dal direttore di gara Fabbri nell’ultima uscita del Torino Walter Mazzarri non sarà in panchina col suo Torino nella gara contro la Sampdoria. La causa? Una squalifica da parte del giudice sportivo “per avere, al 29° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione ...

Serie A Torino - una giornata di squalifica per Mazzarri : ROMA - Tre calciatori e un allenatore squalificati per un turno in Serie A. Così ha deciso il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della decima giornata di campionato. ...

Mazzarri + Cairo : Torino furibondo contro gli arbitri! : Mazzarri e Cairo letteralmente furiosi dopo il pari del Torino contro la Fiorentina, alcune decisioni arbitrali non sono andate giù Dopo la gara pareggiata ieri sera contro la Fiorentina, il Torino sbotta contro le direzioni arbitrali di questo inizio di campionato. A presentarsi ai microfoni dei cronisti per primo è stato Mazzarri, espulso per proteste durante la gara: “Ho chiesto spiegazioni per il fallo e sono stato buttato fuori. ...

Torino - Mazzarri : 'Voglio rispetto". Cairo : "Troppi episodi" : Alla mezz'ora del primo tempo Fabbri lo ha allontanato dalla panchina. E Mazzarri al termine di Torino-Fiorentina, 1-1 al 90' , è un fiume in piena: 'Ho chiesto spiegazioni per il fallo e sono stato ...

Torino-Fiorentina - Mazzarri : 'La tecnologia è inutile - sono stufo. Errori arbitrali sistematici contro di noi' : Dopo il 2-2 di Bologna, il Torino ottiene un nuovo pareggio: all'Olimpico finisce 1-1 la gara contro la Fiorentina, decisa dall'autogol di Lafont e dalla rete dell'ex granata Benassi. Sale a cinque la ...

Torino-Fiorentina - Mazzarri : “Penalizzati dagli episodi. Esigo rispetto” : Torino-Fiorentina, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto ai microfoni di “Dazn” al termine di Torino-Fiorentina, Walter Mazzarri, tecnico dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio interno contro la Viola: “Paghiamo sempre mezzo errore, ci siamo fatti un autogol pronti via, poi la squadra ha giocato come piace a me, è stata veramente brava […] L'articolo Torino-Fiorentina, Mazzarri: ...